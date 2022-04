Komšić u Donjoj Gradini: Ne smijemo zaboraviti nevine žrtve

KOZARSKA DUBICA - Hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić, povodom 77. godišnjice proboja logoraša iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac, danas je na Spomen-području Donja Gradina položio vijence i odao počast na spomen-obilježju nevino stradalim žrtvama, na grobnom polju Topole i kod Topole užasa.

Tom prilikom poručio je da ni nakon toliko godina od užasnih dešavanja ne smijemo zaboraviti nevine žrtve.

"Sjećanjem na žrtve koje su stradale tokom činjenja genocida i Holokausta u Drugom svjetskom ratu, čuvamo uspomenu na njih, ali i učimo današnje generacije kakve posljedice mogu ostaviti zao ljudski um i ideologije koje počinju na mržnji, segregaciji i netoleranciji", rekao je Komšić i dodao da nažalost, iako smo mislili da će sve ono što se dešavalo na ovom ovdje mjestu, ali i na drugim mjestima u svijetu, biti opomena, mi danas gledamo nova stradanja nevinih ljudi.

"Fašizam nikad ne spava, danas pokušava ponovo nadjačati civilizaciju, a mi smo dužni to spriječiti. Antifašizam je jedna od temeljnih vrijednosti oko koje se svi moramo okupiti. Dužni smo to ovim žrtvama ovdje, dužni smo to zbog svih nevinih ljudi koji stradaju zbog ideologija zla", zaključio je Komšić.

Sa Komšićem je bio i Milan Dunović, potpredsjednik Federacije FBiH.