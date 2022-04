Kostrešević: Policija će češljati i svoje redove

BANJALUKA - Direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da istraga ubistva policijskog načelnika iz Prijedora Radenka Bašića nije završena hapšenjem ubice, nalogodavaca i pomagača, već da se širi, te poručio da će biti privedeni svi koji su imali dilove sa uhapšenom grupom.

"Bile te osobe iz kriminalnog miljea ili iz naših redova, biće privedeni", rekao je Kostrešević za beogradske "Večernje novosti".

On je istakao da se istražuju svi mogući motivi i radnje koje su dovele do zločina, a ukazao je i na to da je organizovana kriminalna grupa, koja je likvidirala Bašića, bila povezana i sa regionalnim kriminalcima.

Kostrešević je rekao da policija mora imati kontakte sa kriminalcima, ali da se moraju znati pravila, zbog čega će sada svi biti pod lupom.

"Još ne mogu da povjerujem da je nekome palo na pamet da ubije policajca. Toliki nivo drskosti nije mi jasan. Možda ubica i naručilac tek sada, kada su u zatvoru, postaju svjesni šta su uradili", rekao je Kostrešević.

Kada je riječ o izmjeni zakonske regulative u Srpskoj koja bi na povećala zaštitu policajaca, Kostrešević kaže da je istina da sudska i kaznena politika moraju biti rigoroznije.

Kostrešević je rekao da je Policija postigla dobre rezultate usljed Europolovog raspakivanja aplikacija "Skaj" i "Anom".

"Zvanični podatak je da je MUP Srpske jedini u BiH i na Balkanu imao direktne realizacije po pitanju `Skaj` aplikacije u saradnji i uz podršku policijskih agencija BiH. To su bile tri odlične akcije u kojima su razbijene kriminalne grupe", naveo je Kostrešević i dodao da neće biti obustave raspakivanja "Skaj" aplikacije i amnestiranih u tom pogledu.

On je povodom predstojećeg obilježavanja 4. aprila - Dana policije i 30 godina MUP-a istakao da plave uniforme Srpske stoje rame uz rame sa svim evropskim i svjetskim policijama po obučenosti i znanju.

"Imamo i kvalitet i rezultate i ulažemo u nove generacije", zaključio je Kostrešević.