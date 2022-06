Lavrov: Zapad pokušava da podstiče Sarajevo da donosi odluke bez mišljenja RS

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je u intervjuu za Radio-televiziju Republike Srpske da Zapad pokušava nelegalno da podstiče djelovanje Sarajeva da donosi spoljno-političke odluke bez bilo kakvog uzimanja u obzir mišljenja Republike Srpske i da je to najgrublje kršenje Dejtonskog sporazuma.

"Stav BiH, naravno, ima značaj samo ako se oslanja na principe Dejtona, koji glase da se sve odluke donose samo na osnovu saglasnosti dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ono što sad Zapad pokušava da nelegalno podstiče djelovanje Sarajeva da donosi spoljnopolitičke odluke bez bilo kakvog uzimanja u obzir mišljenja Republike Srpske - to je najgrublje kršenje Dejtona", rekao je Lavrov na pitanje kako Rusija posmatra jednostrano ponašanje pojedinih bh. ambasadora o pitanju sankcija Rusiji bez institucionalnog odgovora, prenosi RTRS.

On je istakao da "Zapad radi sve da bi u okviru tzv. reforme biračkog procesa natjerao Hrvate da prihvate da će ih, kao i prije, u zajedničkim institucijama BiH predstavljati Bošnjaci ili ljudi koji su potpuno politički saglasni sa Bošnjacima".

"Јa ne želim da kažem da Bošnjaci nisu u pravu u nečemu, ali dejtonska načela zahtijevaju saglasnost tri konstitutivna naroda. I, što se tiče samostalnosti BiH, obratite pažnju, Amerikanci imaju posebnog ambasadora koji je nadležan za provođenje biračkih reformi u BiH, i to u mnogome govori koliko su samostalne vlasti u Sarajevu", rekao je šef ruske diplomatije.

Lavrov je rekao da Kristijan Šmit nema legitimitet visokog predstavnika jer nije izabran u skladu sa procedurom. Takav nelegitimni izbor Zapad je odobrio jer, prema njegovim riječima, tako želi da manipuliše Bosnom i Hercegovinom zbog svojih interesa i da od BiH pravi još jednu bazu za širenje NATO na Balkanu.

Govoreći o očekivanjima Sarajeva da Šmit nametne odluku i zabrani srpskom članu Predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku kandidaturu na izborima, Lavrov je rekao da bi to bila protivzakonita aktivnost, jer Šmit uopšte nema legitimitet.

Međutim, kako je rekao, Zapad će pokušati da iskoristi Bošnjake i stvori još jedno bezakonje.

"Ono što se radi prema Dodiku je zaista jako uznemirujuće, zato što je on u suštini jedan od veoma malog broja političara koji se realno bori za dejtonske principe. On ništa nije uradio u Republici Srpskoj i u okviru Predsjedništva BiH što je suprotno Dejtonskom sporazumu. To upravo rade zapadnjaci i nažalost, to rade Bošnjaci, zato što Zapad želi da iskoristi Bošnjake da bi oduzeo narodima u BiH identitet i pretvorio i Srbe i Hrvate i Bošnjake u neko civilno društvo, kako oni kažu", naveo je Lavrov.

Dodao je da je to zapravo zahtjev da se zaborave korijeni, kultura i tradicija, isključivo iz interesa Zapada da postigne svoje geopolitičke ciljeve na Balkanu.

Lavrov je rekao da je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik jedan od rijetkih političara koji se bori za poštovanje Dejtonskog sporazuma.

Govoreći o navodima da je Dodik "Putinov čovjek", Lavrov je rekao da to nije tačno, te da je Dodik prijatelj Ruske Federacije.

"Dodik jeste naš prijatelj, a mi smo njegovi prijatelji i to je to. Iako Zapad, znate kako se kod nas kaže - svako priča o onome što ga boli. Zapad ne može ni da zamisli da neka zemlja na Balkanu može da bude nezavisna, da neki političar na Balkanu može da bude nezavisan, zato što je Zapad navikao da koristi različite Kristijane Šmitove, kako bi svima upravljao i kako bi sve ucjenjivao i postavljao ultimatum", rekao je šef ruske diplomatije.