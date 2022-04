Lukač: Kriminalci mogu da očekuju da će policija doći po njih

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač najavio je intenzivan rad na privođenju svih izvršilaca krivičnih djela i da kriminalci mogu da očekuju da će policija doći po njih jer je došla do mnogih informacija.

"Raspakivanjem 'Skaj' aplikacija dobili smo mnogo novih informacija. Dobili smo mnogo informacija od onih koje smo priveli. Biće još mnogo drugih hapšenja i ovih dana radimo na tome. Svakodnevno privodimo sve veći broj kriminalaca koje kriminalistički obrađujemo i od njih dobijamo mnogo informacija koje će dovesti do novih hapšenja i do razotkrivanja krivičnih djela koja su do sada ostala neotkrivena iz prošlih godina", rekao je Lukač za RTRS.

Lukač je istakao da se grdno varaju ako misle da će zaustaviti policijke akcije prema njima.

On je naveo da su svi u MUP, ali i u Republici Srpskoj s nevjericom dočekali vijest da je ubijen načelnik krim-policije u Prijedoru, napomenuvši da je i ranije bilo napada na policiju, ali da se to nije dešavalo na tako brutalan i gnusan način.

Lukač je istakao da je odgovor bio brz, adekvatan i žestok što se tiče MUP-a, te da kriminalci moraju da shvate da policija radi na tome da otkrije njihova djela i da ih zatvori.

"Ovo je bio samo okidač da policija Republike Srpske krene da brže i jače radi na slučajevima, do sada nerazjašnjenim, i da ih spriječimo u izvršenju djela koja su planirali u budućnosti", istakao je Lukač.

On je dodao da policija Srpske nastavlja da se bori protiv svih vidova organizovanog kriminaliteta u saradnji sa drugim partnerskim agencijama u regionu i šire, razmjenjuje dosta informacija u saradnji a Evropolom i očekuje da se u potpunosti implementira saradnja s Evropolom, što smatra veoma značajnim.

Lukač je ponovio da nažalost u MUP-u postoji određen broj pripadnika koji daju informacije, sarađuju s kriminalcima, ali je istakao da takvi nemaju šta da traže u policiji.

"Svi koji su na bilo koji način imali veze s kriminalcima biće izbačeni i krivično će odgovarati", kategoričan je ministar unutrašnjih poslova.

Kada je riječ o većim ovlaštenjima policije, Lukač je pojasnio da se ranije prešlo na neke druge zakonske regulative, ali da se one moraju promijeniti jer je praksa pokazala da nisu efikasne, da stvari moraju da se usklade s našim potrebama.

On je dodao da će biti formirani timove koji treba da daju rješenje šta treba promijeniti da bi policija i tužilaštva mogli efikasnije da rade svoje poslove i nada se da to neće dugo trajati.