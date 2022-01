Ministarstvo odbrane BiH godinama kasni, produžuje rokove, a pare ne troši

SARAJEVO, BANJALUKA - Ministarstvo odbrane BiH većinu višegodišnjih projekata nije u stanju da sprovede u predviđenim rokovima i pored toga što je imalo sve neophodne odluke Savjeta ministara BiH i obezbijeđena finansijska sredstva za te projekte.

Remont helikoptera koji je trebalo da bude okončan u 2014. godini još nije završen, kao ni nabavka motornih vozila koja je trebalo da bude završena još 2018. godine. Oba ova projekta prolongirana su i na ovu godinu s tim da vrlo vjerovatno neće biti završeni, jer Ministarstvo odbrane BiH u informaciji koja se odnosi na osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga BiH navodi da će biti potrebno izvršiti produženje roka realizacije projekta "tako da istim bude obuhvaćen period 2023-2025. godina". Jedan od rijetkih višegodišnjih projekata koji je Ministarstvo odbrane BiH uspjelo završiti na vrijeme je nabavka helikoptera i to iz razloga što je u njemu učestvovala Vlada SAD.

Kada je riječ o projektu remonta helikoptera, Savjet ministara BiH krajem 2013. godine donio je odluku o višegodišnjem projektu remonta helikoptera za period 2013-2014. godina kojom je Ministarstvu odbrane odobreno 7,4 miliona KM za remont četiri helikoptera. Nakon toga Savjet ministara BiH mijenja svoju odluku na način da rok realizacije produžava do 2015. godine i smanjuje broj helikoptera sa četiri na dva. U toj 2015. godini Ministarstvo odbrane BiH šalje poziv potencijalnim ponuđačima i jednog od njih bira, međutim uslijedila je žalba jednog od nezadovoljnih ponuđača i Savjet ministara BiH biva prinuđen da ponovo pomjeri rok i to do 2017. godine. Poslije toga Savjet ministara BiH ponovo donosi novu odluku i rok produžava do 2020. godine pa nakon toga još jednom mijenja odluku kojom projekat produžava do kraja 2021. godine.

"Istraživanjem tržišta za provođenje usluga generalnog remonta, konstatovano je da osigurana sredstva nisu dovoljna za provođenje predmetne usluge remonta za dva helikoptera. Naime, okvirna cijena koštanja remonta helikoptera MI-8 MTV-1 iznosi 5,3 miliona KM za jedan helikopter, a generalnog remonta uz provođenje modernizacije helikoptera MI-8 iznosi 9,7 miliona KM. Zbog nedovoljnih sredstva za remont dva helikoptera, procedura ugovaranja usluga remonta nije pokrenuta u 2021. godini", navodi se u informaciji Ministarstva odbrane BiH, u kojoj se ističe da su u toku aktivnosti produženja roka za remont na 2022. godinu.

Slično je i sa projektom osiguranja i unapređenja operativnosti motornih vozila Oružanih snaga BiH. Savjet ministara BiH odluku o ovom projektu donio je na kraju 2015. godine sa periodom realizacije od 2016. do 2018. godine, a nakon toga obezbijedio 21,2 miliona KM za ovaj projekat, kojim je predviđena nabavka 201 motornog vozila.

"Kada je početo s aktivnostima definisanja tehničkih specifikacija za realizaciju daljnih aktivnosti i priprema tenderske dokumentacije, pokazalo se da je projekat mnogo složeniji nego što je prvobitno procijenjeno", navode u Ministarstvu odbrane, na čiji prijedlog je produžen rok za realizaciju projekta do 2021. godine, a kasnije, odnosno na kraju 2020. godine, do 2022. godine.

Do sada su neka od vozila nabavljena, međutim u ovom trenutku za nastavak projekta potrebno je izdvojiti 5,8 miliona KM:

"Budžetska ograničenja će i dalje negativno uticati na implementaciju ovog projekta, zbog čega će biti potrebno izvršiti produženje roka realizacije projekta tako da istim bude obuhvaćen period 2023-2025. godina", navode u Ministarstvu. Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajuće Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH, kaže da je kašnjenje u svim višegodišnjim projektima posljedica lošeg planiranja i nesagledavanja stanja na tržištu.

"Ne pravi se plan nabavki i prethodno se ne ispita tržište s aspekta mogućnosti nabavke određenih sredstava i tada dođete u poziciju da, onda kada pokrenete nabavku, već ste na kraju roka u kojem je trebalo da izvršite sve. Kada je riječ o remontu helikoptera, on je problematičan, jer je Ministarstvo odbrane BiH u jednom trenutku taj tender dalo firmi koja nije imala licencu za taj posao, a odbili su rusku firmu koja je svjetski lider u tome", rekla je Majkićeva dodajući da sredstva koja su odobrena za remont helikoptera i dalje stoje neiskorištena i tako će vjerovatno biti i ubuduće.

Ona ističe da je i u vezi s pitanjem nabavke motornih vozila slična situacija, jer se u taj projekat krenulo, a nije u potpunosti zatvorena finansijska konstrukcija i već na početku je bilo jasno da to neće ići baš onako kako je planirano.

"Krenuli su u nabavku, a nisu našli sredstva i nije se moglo ništa ni očekivati već da će kasniti. Dakle, treba ispitati tržište, napraviti plan nabavki, obezbijediti sredstva pa onda sprovoditi nabavke, a ne ovako", rekla je Majkićeva.