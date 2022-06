Načelnik opštine ostao bez pola plate

SANSKI MOST - Općinsko vijeće Sanski Most donijelo je juče većinom glasova odluku o tome da se aktuelnom načelniku općine Farisu Hasanbegoviću (SDA) prepolovi visina plate koju je do sada primao.

Pomenutom odlukom umanjen je koeficijent za obračun njegovog ličnog dohotka sa 9,80 na pet, a istovremeno su redukovane i plate njegovim savjetnicima tako što je i njima umanjen obračunski koeficijent sa 6,40 na tri.

Tako je kulminirao politički obračun i netrpeljivost između Hasanbegovića i Općinskog vijeća, odnosno parlamentarne većine koja kreira i donosi odluke, a ovakvo stanje traje već duže od godinu i pol dana.

"Smatramo da je plata koju je primao načelnik bila prevelika i nemoralno visoka u odnosu na prosječne plate i zarade, posebno ako se imaju u vidu rezultati njegovog rada", rekao je Jasmin Mujačić (NiP), predlagač ove odluke.

Prema njegovim riječima, vijećnici koji čine poziciju u Općinskom vijeću nisu zadovoljni saradnjom sa načelnikom pa ni njegovim radom u proteklih 16 mjeseci, odnosno od implementacije rezultata posljednjih lokalnih izbora.

Posebno mu zamjeraju, kako navode, blokade i opstrukcije kadrovskih rješenja i imenovanja u općinskim ustanovama i preduzećima. S druge strane, Hasanbegović ističe kako je platu naslijedio iz ranijeg perioda te da problem nije visina njegove zarade, već nezakonitosti odluka koje donosi parlamentarna većina.

"Na djelu je snaga ruku koja krši pozitivne zakonske propise, a njihovo djelovanje, pokazaće vrijeme, imaće dalekosežne posljedice kada pravosudni organi kažu posljednju riječ. Već imamo odluke ombudsmana u kojima se navodi kršenje zakona", kaže Hasanbegović.

Inače, o ovoj temi vodila se burna diskusija na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most, a sekretar lokalne administracije Mirsad Sadić istakao je kako se spornom odlukom krše i derogiraju kantonalni i federalni propisi kojima se reguliše visina koeficijenata izabranih zvaničnika.

S druge strane, predstavnici aktuelne većine smatraju kako su odluke koje donose potpuno u skladu sa zakonskim propisima.

Na proteklim lokalnim izborima u Sanskom Mostu Hasanbegović je osvojio najviše glasova birača, ali je SDA, politička partija kojoj pripada, ostala bez vlasti u Općinskom vijeću, gdje su se druge političke partije udružile i oformile većinu. Ovakva dihotomija u djelovanju zakonodavne i izvršne vlasti u značajnoj mjeri se odražava na funkcionisanje lokalnih institucija, a vladajuća većina sve češće pominje mogućnost pokretanja opoziva aktuelnog načelnika.