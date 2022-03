Neamer i Šolc: BiH treba našu masivnu pomoć, Srbija važan igrač na Balkanu

BERLIN - BiH treba masivnu pomoć EU da prevaziđe posljedice blokada i paraliza što proizvoidi tešku i napetu situaciju u zemlji, rekao je Karl Neamer, austrijski kancelar na pres konferenciji s Olafom Šolcom, njemačkim saveznim kancelarom.

Oba kancelara su istakli da je zapadni Balkan na razgovoru koji su vodili bila izražena tema, te da treba unutar EU prevazići blokadu kako bi se predpristupni proces EU mogao nastaviti s Albanijom i Sjevernom Makedonijom.

"To je sada posao koji je pred nama. Naš je zadatak da izgradimo kanale komunikacije, a u tom poslu će Austrija dati važan doprinos. To se mora ubrzati. BiH je istorijsko nasljeđe i obaveza nas u EU. Bilo je toliko patnji i nasilja i ne možemo je prepustiti samu sebi", rekao je on.

Dodao je da RS pokušava nanovo definisati odnose unutar BiH, te da EU mora obratiti pažnju na odnose između Srba, Bošnjaka i Hrvata.

"Naravno, ne smijemo da zaboravimo Srbiju. Srbija je važan ako ne i najvažniji igrač na zapadnom Balkanu. Srbija ima još mnogo izazova pred sobom kad je u pitanju evropska integracija, ali moramo biti akvitni i proaktivni s Srbijom", rekao je on.

Oba kancelara su istakli da u Srbiji i u ostatku zapadnog Balkana Rusija i Kina pokušavaju proširiti svoj uticaj, te da EU mora imati odgovor na taj proces time što će pokazati hrabrost i ubrzati evropske integracije.