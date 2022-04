"Nezavisne" saznaju: Tužilaštvo za nekoliko dana donosi odluku o Dobrovoljačkoj

SARAJEVO, BANJALUKA - Odluka u vezi sa predmetom koji se odnosi na zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu biće donesena u narednim danima.

Potvrđeno je to za "Nezavisne novine" iz Tužilaštva BiH, odakle su kazali da je istragom obuhvaćeno 11 lica.

Prema ranijim saznanjima, Tužilaštvo bi napokon trebalo da podigne optužnicu za ovaj stravičan zločin, koji se dogodio početkom maja 1992. godine u Sarajevu, te bi porodice žrtava, pune tri decenije kasnije, trebalo da dočekaju pravdu za smrt svojih najmilijih.

U Srpskoj, međutim, nisu preveliki optimisti, poučeni ranijim iskustvima u vezi s radom Tužilaštva BiH i Suda BiH na procesuiranju optuženih za srpske žrtve.

"Da vam pravo kažem, nisam preveliki optimista. Ali dobro je da se to pokrene, po onoj narodnoj 'bolje ikad nego nikad'. Čini mi se da ima toliko dokumentacionog materijala, toliko svjedočenja ljudi koji su preživjeli Dobrovoljačku, da svaka optužnica koja bi se podigla ima toliko argumenata da ne može da padne", rekao je za "Nezavisne novine" Aleksandar Savić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske (BORS).

On upozorava da je pitanje da li će neki i doživjeti da dočekaju pravdu za svoje najmilije. Neshvatljivo je, ocjenjuje naš sagovornik, to što se ovaj slučaj tek sada pokreće, jer su neki od odgovornih, smatra, do sada mogli i da odsluže zatvorske kazne.

"Naša očekivanja su zaista da oni koji su živi dočekaju pravdu. Ali teško, ta suđenja, kad počnu, pitanje je koliko će trajati. A da je pravde, u najmanju ruku neki bi do sada možda i odslužili kazne. Interesantno je što Tužilaštvo, ako želi nekog da procesuira, uradi to za dva dana, a ako neće, čeka se decenijama da se podigne optužnica. Zaista je to simptomatično, jer vjerovatno veliki broj svjedoka više nije živi", naveo je Savić.

Sličnog je mišljenja i Veljko Lazić, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, koji je takođe pesimista u vezi s pitanjem procesuiranja osumnjičenih u predmetu "Dobrovoljačka". Podsjeća da su u Sudu BiH nedavno oslobođeni Dragan Vikić, bivši komandant Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH, i ostali.

"Kakva ćemo očekivanja imati kad smo neki dan vidjeli epilog sudskog procesa za Veliki park u Sarajevu? Osam ljudi je ubijeno i sve se zna. I na kraju 'niko nije kriv'. Šta očekivati od takvog tužilaštva i sudstva? I međunarodna zajednica je protiv nas, ne samo sudstvo i tužilaštvo. Kada su u pitanju Srbi, dobijaju maksimalne kazne, a drugi narodi se oslobađaju", rekao je Lazić za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, ranije je Gordana Gvozdenović iz Han Pijeska, sestra Obrada Gvozdenovića, potporučnika JNA koji je ubijen početkom maja 1992. godine na Skenderiji, u Sarajevu izrazila nadu da će dočekati pravdu za ovaj zločin.

Njen brat je, podsjeća, prije nego što će biti ubijen, došao iz Zagreba i bio je na obezbjeđenju u Vojnoj bolnici u Sarajevu.

"Oni su krenuli da evakuišu ranjene iz Doma JNA. Bili su vidno obilježeni, znalo se da je bila u pitanju evakuacija ranjenih", rekla nam je tada Gvozdenovićeva.

Tužilaštvo BiH, podsjetimo, naredilo je 2018. godine ponovno otvaranje istrage protiv Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Hasana Efendića, Jusufa Pušine i Emira Švrakića u predmetu "Dobrovoljačka ulica".

Istraga je nastavljena zbog sumnje da je počinjen ratni zločin, a odlukom je van snage stavljena ranija naredba o obustavljanju istrage od 17. januara 2012. godine u odnosu na pet lica i naređeno ponovno otvaranje istrage. Žalbe u odnosu na devet lica su odbijene kao neosnovane, a jedna je odbačena.

Podsjetimo, pripadnici "Zelenih beretki", "Patriotske lige", MUP-a i Teritorijalne odbrane BiH napali su kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. Ubijena su 42 pripadnika JNA, od kojih su 32 bili Srbi, šestorica Hrvati, dvojica Bošnjaci i dvojica Albanci. Zarobljeno je 207 pripadnika JNA, 71 je ranjen, a dan kasnije devetorica zarobljenih su ubijena.