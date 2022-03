Predstavnički dom usvojio rekordan Prijedlog budžeta FBiH od 5,5 milijardi KM

SARAJEVO - Poslanici Predstavničkog dom Parlamenta Federacije BiH usvojili su Prijedlog Budžeta FBiH za ovu godinu u iznosu od 5,5 milijardi KM.

Za budžet su nakon cjelodnevne rasprave glasala 52 poslanika, 24 ih je bilo protiv dok je pet poslanika bilo uzdržano.

Da bi stupio na snagu, budžet mora potvrditi Dom naroda Parlamenta FBiH na sjednici 1. aprila.

Budžet FBiH za 2022. godinu predložen je u iznosu od 5.597.618.777 KM i u odnosu na prošlogodišnji povećan je za 116.367.078 KM.

To je najveći ukupni budžetski iznos otkako je ustanovljena FBiH.

Budžetski rast, obrazloženo je, rezultat je činjenice da se po svim projekcijama Vlade u ovoj godini, planiraju veći prihodi, u ukupnom iznosu 4,471 milijardi maraka, od čega su 2,218 milijardi prihodi od doprinosa, 1,692 milijardi KM od poreza, a ostalo se odnosi na druge neporezne prihode.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, obrazlažući danas prijedlog budžeta zastupnicima, kazao je da sadrži sve potrebne elemente, neophodne za daljnju stabilizaciju ekonomije, zaštitu ranjivih kategorija te stvaranje pretpostavki za ubrzani budući razvoj.

"Zadatak svake vlasti je da nađe najbolju moguću ravnotežu između onoga što je potrebno, ali i onoga što je moguće, odgovorno i dugoročno održivo. Uvjeren sam da smo ovim budžetom uspjeli da nađemo takvu ravnotežu", rekao je Novalić.

Prepoznavajući značaj poljoprivredne proizvodnje te jačanja njene otpornosti, u budžetu je, po premijerovim riječima, prvi put planiran iznos od 106 miliona KM.

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija je planirano 260 miliona KM kapitalnih transfera, od čega je 229 miliona KM za izgradnju autocesta i brzih cesta.

Kad je riječ o putevima, Novalić je najavio završetak izgradnje novih dijelova autoputa na dionicama Tarčin - Ivan te Ponirak - Vraca, kao i početak gradnje 60 kilometara autoputa na koridoru 5-c uključujući početak probijanja tunela Prenj.

"Također, počet ćemo sa izgradnjom dijela autoputa od Tuzle do Orašja, koji će postati dio budućeg autoputa od Sarajeva do Beograda. Ubrzano se radi na izradi dokumentacije za početak radova na dionicama Široki Brijeg - Mostar i Bihać - Maljevac. U ovoj godini ćemo okončati radove na dvjema poddionicama i time kompletirati izgradnju nove i moderne ceste od Stoca do Neuma ukupne dužine oko 36 kilometara. Počet ćemo sa izgradnjom obilaznice u Živinicama na putu od Tuzle do Sarajeva te sa izgradnjom brze ceste od Lašve do Nević-polja koja prolazi kroz poslovnu zonu Vitez. Konačno, počet ćemo sa izgradnjom južne obilaznice Mostara. Ukupna vrijednost ovih radova je 120 miliona KM", rekao je Novalić.

Osim toga, planirano je 20 miliona KM za izgradnju aerodroma Bihać i dodatnih 7,5 miliona KM za Željeznice Federacije u svrhu sufinansiranja izgradnje željezničke infrastrukture. Predviđeno je i 6 miliona KM za unapređenje avionskog prometa Federacije BiH, odnosno aerodroma Mostar, Tuzla i Sarajevo (namjenska sredstva putnička avio-taksa).

"Ovo je vrlo značajno za oporavak našeg turizma i ispunjavanje potencijala Federacije BiH. Svjedoci smo uspostavljanja sve više novih linija i veza s našom državom i želja nam je da se taj trend nastavi kako bi privukli još više posjetilaca i poslovnih ljudi", premijerove su riječi.

Na razdjelu Federalnog ministarstva zdravstva, i za ovu godinu je planiran novac za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji u ukupnom iznosu od 75 miliona KM.

"Ovaj iznos predstavlja 1/3 sredstava neophodnih za implementaciju Zakona o konsolidaciji zdravstvenih ustanova u FBiH. U protekle dvije godine borbe protiv pandemije, iz budžeta Federacije je ukupno izdvojeno 102,5 miliona KM pomoći za zdravstveni sektor", navodi Novalić.

Na razdjelu Zavoda za javno zdravstvo FBiH, predviđeno je 10 miliona KM za nabavku vakcina protiv COVID-a.

Transferi za boračku populaciju, kako je dalje najavio premijer, povećani su za 10 miliona KM i ta povećanja se odnose na implementaciju zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, na transfer za implementaciju demobilisanih boraca-borački dodatak te za povećanja invalidnina. Novalić je rekao da će navedeni novac biti upotrijebljen za implementaciju izmjena i dopuna zakona iz boračkog sektora zbog usklađivanja osnovice na sličan način kao što je predviđeno s redovnim penzijama.

Na razdjelu Federalne direkcije robnih rezervi planirano je ukupno 20 miliona KM, što treba koristiti u setu mjera koje će biti usmjerene prije svega na ograničavanje rasta cijena osnovnih životnih namirnica u FBiH.

Na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pored redovnih tansfera za finansiranje naknada civilnim žrtvama rata i neratnim invalidima, planirano je 17,5 miliona KM za implementaciju zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

Planirano je i 20,3 miliona KM za poravnanja verifikovanog duga prema zavodu PIO/MIO, čime bi i knjigovodstveno bile izmirene obaveze Federacije prema ovom zavodu.

U budžetu je planirano i 50 miliona KM za početak implementacije Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH.

Transferi koji podržavaju kinematografiju, sport, kulturu i bibliotečku djelatnost uvećani su, po njegovim riječima, za nešto više od 6 miliona KM. Također, ukupni transferi za raseljene osobe i izbjeglice povećani su za 21 milion KM. Transfer za razvoj turizma povećan je za 4,5 miliona KM i ukupno iznosi 5 miliona KM.

Budžetom za 2022. godinu je planirano usklađivanje plata državnih službenika i namještenika u visini od pet odsto zbog već spomenute inflacije.