Republičke institucije će podržati sve projekte u Banjaluci koji su u interesu građana

BANJALUKA - Rukovodstvo Republike Srpske podržaće sve projekte na području Banjaluke koji su u interesu građana, zaključak je sastanka Željke Cvijanović, predsjednice RS, Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH i Radovana Viškovića, predsjednika Vlade RS sa gradonačelnikom Banjaluke, Draškom Stanivukovićem.

Stanivuković je rekao da se dugo čekao ovaj sastanak, te da se razgovaralo i tome kako pronaći konsenzus i raditi u korist građana Banjaluke.

"Razgovarali smo isključivo o projektima, onih koji su realizovani, te onih koje ćemo ove godine završiti, ali i za dvije, tri godine. Dobili smo garanciju i podršku Vlade RS da će u potpunosti isfinansirati izgradnju Centralnog spomen obilježja", naveo je Stanivuković.

Dodao je da će krajem septembra ili početkom oktobra biti postavljen kamen temeljac za ovaj projekat.

"Kuća Milanovića će biti gradski muzej, i to je veoma važno da se obnovi. Ovo će biti značajna ustanova kulture, Vlada će dati tri miliona KM, a mi ćemo ostalo. Sve smo usaglasili oko izgradnje mosta u Česmi, i nadamo se da će to krenuti u avgustu. Pričali smo o školi na Paprikovcu, a stvaraju se preduslovi da se i to završi. Grad će izdvojiti 1,5 miliona KM za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i pristupnih puteva do škole. Hoćemo da uradimo i trotoar od Zalužana skroz do Trna i to ćemo takođe raditi ove godine", naglasio je Stanivuković.

Istakao je da se razgovaralo uglavnom o projektima, a ne politici, te da je ovo veoma značajno.

"Ovdje nije dobio ni Draško, ni Cvijanovićeva, ni Dodik, ni Ilić, već Banjaluka", kazao je Stanivuković.

Cvijanovićeva je istakla da su došli kako bi pokazali opredijeljenost da rade u korist građana u svim lokalnim zajednicama, tako i u Banjaluci.

"Usaglasili smo izgradnju mosta u Česmi, trotoare od Zalužana ka Trnu. Kuća Milanovića mora biti stavljena na mapu čitave RS, ne samo Banjaluke. Očekujemo i dobili smo obećanje gradonačelnika da će grad uraditi sve dokumentacije i imovinsko pravne odnose kako bi bila izgrađena škola na Paprikovcu", navela je Cvijanovićeva.

Dodala je da očekuje da će Stavivuković sve uraditi kako bi bile izgrađene dvije trafo stanice da bi građani imali bolje snabdijevanje elektičnom energijom.

"Želimo i od Manjače da napravimo veliki turistički centar", rekla je Cvijanovićeva.

Dodik je rekao da su opredijeljeni da obiđu sve gradove.

"Moramo da imamo viziju i ideju šta da uradimo u ovom gradu. Razgovarali smo o konkretnim projektima koji mogu pomoći građanima. Ništa se ne može postići ako nema sinergije između republičke vlasti i Gradske uprave. Važno je da uradimo Centralno spomen obilježje. Čim se dobije građevinska dozvila Vlada će izdvojiti novac kako bi on bio urađen. Potrebno je i rasteretiti centar grada, treba da radimo nove sadržaje, zone za šetnju i obezbijediti investitorima da ulažu. Ovo je bezbjedan grad, nema mafije i kriminalnih bandi. Mi imamo potencijal da sve ovo završimo", rekao je Dodik.

Višković je zahvalio gradonačelniku na korektnom razgovoru.

"Institucije RS se nisu maćehinski odnosile prema ovom gradu i svi projekti koji su ranije nabrojani su od interesa za građane i oni će biti urađeni. Otklonili smo sve dileme oko budućih projekata. Most u Česmi iako bude nešto više od planiranih 5,8 miliona KM mi nećemo praviti problem, već ćemo izdvojiti novac da se on napravi", kazao je Višković.

Naveo je da je Banjaluka administrativni centar i najveći grad u Republici Srpskoj.

"Mi smo i do sada imali dobru saradnju i tako ćemo nastaviti. Moraju se riješiti imovinsko pravni odnosi da se dve trafo stanice izgrade u Banjaluci", naglasio je Višković.