BEOGRAD - Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević izjavio je da predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razvijaju odlične veze sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i da je snažno prisustvo srpskog naroda na Balkanu u nacionalnom interesu SAD.

"Najbolji način da ojačamo je kroz ekonomsku i vojnu moć, a u slučaju srpskog naroda na Balkanu, ovdje u Srbiji ili u Republici Srpskoj, Crnoj Gori ili u Americi, najbolji način da se realizuju ciljevi i zaštite prava naroda je kroz lidere poput predsjednika Dodika, koji obavlja odličan posao i razvija odlične veze sa Trampom", rekao je Blagojević za RTRS, prenosi Srna.

Srbi kao važan faktor američkih interesa na Balkanu

On je dodao da je, prema konačnoj analizi, u nacionalnom interesu SAD snažno prisustvo srpskog naroda na Balkanu, zato što su Srbi u Srbiji i Republici Srpskoj najbolje uporište judeohrišćanske vjere.

Blagojević je ocijenio da to ima poseban značaj na geografskom prelazu između Azije i Evrope i ukazao da su lideri poput Dodika, koji pružaju otpor pod napadom na slobodu i prava Srba, heroji.

Trampova spoljnopolitička strategija i novi saveznici

"Tramp traži nove prijatelje i vjerujem da srpski narod ovdje u Srbiji i Republici Srpskoj treba da bude snažan saveznik SAD i da je u najboljem interesu SAD da se to dogodi", rekao je Blagojević.

On je dodao da su snažna i velika Srbija i snažna i velika Srpska dobre i za Ameriku da ponovo bude velika, zbog njenih interesa u Evropi i svijetu.

"Tramp je drugačiji. On ne prima naređenja od Evrope, poput Džozefa Bajdena i Baraka Obame, on je samostalan. On prepoznaje da je u američkom interesu da razvije snažne veze sa srpskim narodom u Banjaluci i Beogradu", podvukao je Blagojević.

Poređenje Dodika i Orbana

Blagojević je dodao da očekuje da će Tramp u bliskoj budućnosti popuniti prazninu u centralnoj i istočnoj Evropi nakon poraza Viktora Orbana u Mađarskoj i naći neku vrstu najboljeg prijatelja u ovom dijelu Evrope.

"Mogu da vidim dan kada Dodik može da bude novi Orban kada je riječ o njegovom odnosu sa Trampom i odnosima SAD i Republike Srpske", rekao je bivši guverner Ilinoisa.