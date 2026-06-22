BANJALUKA - Željko Raljić podnio je neopozivu ostavku na funkciju predsjednika Gradskog odbora Srpske demokratske stranke (SDS) Banjaluka, a u međuvremenu, nekoliko novih imena, koja trenutno nisu u članstvu ove stranke, pominju se kao potencijalni kandidati SDS-a na predstojećim izborima.

Šta treba da znate

Željko Raljić podnio neopozivu ostavku na čelu GO SDS Banjaluka

Poručio da ostaje član SDS-a i da neće napustiti stranku

Milan Blagojević najizvjesniji nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu BiH

Spekuliše se o kandidaturama Milana Minje Savanovića i Saše Lazića Mede

Milan Aleksić izabran za novog predsjednika SDS-a u Prnjavoru

Kako sada stvari stoje, najizvjesnije je da će profesor ustavnog prava Milan Blagojević biti nosilac liste SDS-a za Izbornu jedinicu jedan za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Pritom, postoje tvrdnje i da će Milan Minja Savanović, doskorašnji poslanik Liste "Za pravdu i red" Nebojše Vukanovića, biti kandidat za poslanika na listi SDS-a u Izbornoj jedinici tri, a kao jedan od kandidata spominje se i nekadašnji banjalučki odbornik Saša Lazić Medo.

"Ne postoji dogovor"

Savanović je, komentarišući spekulacije da će biti kandidat za poslanika na listi SDS-a u Izbornoj jedinici tri, naveo da ne postoji takav dogovor.

"Ako se za nešto odlučim, ja ću o tome obavijestiti javnost", rekao je Savanović za "Nezavisne novine".

Lider SDS-a Branko Blanuša nam se na pozive nije javljao, tako da nismo uspjeli provjeriti da li će SDS-ov dres obući Savanović, ali i Lazić. Lazić je u izjavi za "Nezavisne novine" rekao da su dogovori o političkom angažmanu u toku, ali više detalja za sada ne otkriva.

"Moguće je da se vratim u politiku. Još sam u fazi dogovora, razmišljanja. Možda će se više znati sutra ili prekosutra", rekao je u ponedjeljak Lazić za "Nezavisne novine".

Dakle, već narednih dana bi sve moglo biti jasnije, a do tada, jasno je jedno - SDS je ostao bez lidera u Banjaluci, ali ne i bez svog člana.

Ostaje vjeran SDS-u

Raljić je, naime, nakon što je podnio neopozivu ostavku na funkciju predsjednika Gradskog odbora SDS-a, rekao da ostaje u toj stranci do kraja života.

"Ostajem u SDS-u. To je partija u koju sam ušao i u kojoj ću ostati do kraja života. Nema potrebe da je napuštam", rekao je Raljić za "Nezavisne novine".

On je prethodno saopštio da je u nedjelju naveče na održanoj sjednici Koordinacionog odbora Izborne jedinice tri donesena odluka da nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske bude Biljana Lukić.

"Koristim ovu priliku da joj iskreno čestitam na izboru i poželim mnogo uspjeha u predstojećoj izbornoj kampanji. Rezultat glasanja delegata iz Banjaluke doživljavam kao jasnu poruku da za moj dosadašnji rad i političko djelovanje više ne postoji dovoljno povjerenja", naveo je Raljić.

Poruka koju prihvata

Kako je dodao, takvu poruku prihvata bez zadrške i smatra da je njegova politička i moralna obaveza da preuzme odgovornost.

"Zbog toga ne podnosim ostavku samo na funkciju predsjednika Gradskog odbora, već i na sve ostale funkcije koje obavljam unutar Srpske demokratske stranke. Smatram da je to jedini ispravan i odgovoran potez kojim pokazujem dosljednost i poštovanje prema volji stranačkih organa i članstva", naglasio je Raljić.

Tokom mandata, dodao je, nastojao je da Gradski odbor vodi časno, odgovorno i u najboljem interesu Srpske demokratske stranke.

"Zahvaljujem svim članovima, funkcionerima i aktivistima koji su mi pružali podršku i sa kojima sam imao čast da sarađujem. Srpskoj demokratskoj stranci želim uspjeh na predstojećim izborima i ostajem zahvalan svima koji su vjerovali u moj rad", naglasio je Raljić.

Velika obaveza

U međuvremenu, došlo je i do rotacije na čelu SDS-a u Prnjavoru. Milan Aleksić, odbornik u Skupštini grada Prnjavora, novi je predsjednik Gradskog odbora Srpske demokratske stranke (SDS) u ovom gradu, a na to mjesto dolazi umjesto dosadašnjeg lidera prnjavorskog SDS-a Milana Petrovića.

"Sinoć mi je ukazana velika čast i povjerenje da budem izabran za predsjednika Gradske organizacije SDS-a Prnjavor. Zahvaljujem svim delegatima koji su mi dali podršku, kao i svim članovima i aktivistima koji svojim radom, energijom i odanošću svakodnevno jačaju našu organizaciju. Ovo povjerenje doživljavam prije svega kao veliku obavezu i odgovornost", naveo je Aleksić u ponedjeljak.