Savić: Narodni skup "Sloboda" u Banjaluci organizuje BORS

BANJALUKA - Predsjednik Predsjedništva Boračka organizacija Republike Srpske (BORS) Aleksandar Savić izjavio je da ova organizacija stoji iza za 20. april najavljenog velikog narodnog skupa u Banjaluci i istakao da se nada da će doći i članovi SDS-a i svih srpskih stranaka jer neće biti političarenja.

"Mi smo zvanično konsultovali naše predsjedništvo i da je to bila inicijativa velike boračke organizacije, kakva je Boračka organizacija Prijedora. Mi smo prihvatili tu inicijativu. I moramo reći jednom zvanično da BORS ne podržava nikoga politički", kaže Savić za ATV nakon optužbi iz SDS-a i PDP-a da iza velikog narodnog skupa pod sloganom "Sloboda" ne stoji BORS.

On poručuje da je BORS organizacija koja okuplja nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske, te naglašava da predstojećim skupom srpski borci žele da kažu da se protive nametnutim odlukama Kristijana Šmita, visokog predstavnika kojeg Republika Srpska ne priznaje. "Zar možemo podržati da ne možemo praviti aerodrom, hidroelektranu, već da prethodno nekoga moramo pitati?! Pa, zar je to odluka boraca Vojske Republike Srpske? Je l' to rješenje za njihove četiri godine u ratu? Hoćemo li prenositi groblja iz državne u privatnu svojinu? Možda zvuči pjesnički, ali to je istina. Mi prenosimo mišljenje ne samo BORS-a, nego javnosti Republike Srpske", rekao je Savić. On kaže da će podržati institucije bilo koje političke partije koja bude na vlasti. "Ne želim da komentarišem SDS, ovo su veliki trenuci za Republiku Srpsku. Njihovim poslanicima na nivou BiH, u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na svim odgovornim funkcijama uputićemo poziv da nas podrže. Da budemo svi zajedno na jednom mjestu, a to će biti Trg Krajine u Banjaluci", rekao je Savić. On ističe da neće biti političarenja, te da su planirana obraćanja najviših zvaničnika Republike Srpske, boraca i predstavnika BORS-a. "Naš izbor je protivljenje nametnutim odlukama. Neka dopuste da naši narodni poslanici odluče, a mi stojimo iza njih. Ili ćemo glasati za njih, ili ćemo ih promijeniti. Najveći dio javnosti želi da ovo podrži i nema drugog načina. Jedini način je protest, a on je u organizaciji koja se zove BORS", kaže Savić. On je poručio da se nada da je ovo nekakva slabosti i da ova odluka nije izbor svih ljudi u SDS-u, te još jednom pozvao sve iz ove partije da budu na skupu u Banjaluci. Iz SDS-a je saopšteno da ova stranka ne želi da podrži skup pod sloganom "Sloboda" jer "ne vjeruje da iza njega stoji BORS". Kritike su stigle i iz PDP-a čiji poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske LJubiša Krunić kaže da, iako je ova stranka odlučno protiv nametanja odluka, smatra da najavljeni skup "nije protest boraca, već stranačka SNSD ujdurma sa ciljem dizanja tenzija pred predstojeće izbore".