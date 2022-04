Sijarto: Mađarska neće podržati bilo kakve sankcije Dodiku

BANJALUKA - Mađarska neće mijenjati svoju spoljnu politiku koja podrazumijeva ispunjavanje nacionalnih interesa, rekao je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto u svom prvom intervjuu nakon pobjede partije Fides premijera Viktora Orbana na parlamentarnim izborima.

Sijarto je naglasio da Brisel mora uvažiti volju naroda, te da lideri Evropske unije moraju razgovarati sa legitimno izabranim predstavnicima, a ne zagovarati sankcije.

Ponovio je da se protivi sankcijama koje su ranije bile predložene za srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i dodao da će Mađarska pokrenuti program ekonomskog razvoja, a za BiH i Republiku Srpsku iz Evropske unije biće obezbijeđeno 30 miliona evra.

"Uvođenjem sankcija Miloradu Dodiku, šta da očekujemo, da će se situacija popraviti? Kako? Moguće sankcije protiv demokratski izabranog lidera Srba u Bosni i Hercegovini, da li bi one pomogle da se unaprijedi sigurnost i situacija u BiH? Da li bi to pomoglo da se doprinese napretku države? Definitivno ne! Pa zašto onda to radimo, hajde da radimo stvari koje će pomoći, da ne radimo stvari koje će izazvati samo štetu", rekao je Sijarto za RTRS.

Sijarto je jasno istakao da Mađarska neće podržati bilo kakvu vrstu sankcija Dodiku.

"Nećemo podržati sankcije protiv bilo kog demokratski izabranog predstavnika ovdje, jer bi te sankcije izazvale ogromnu štetu ovom regionu, a ako bi izazvalu veliku štetu u regionu, izazvali bi i negativne posljedice i za našu državu", naglasio je Sijarto.

On je naveo da je potrebno razgovarati sa liderima na zapadnom Balkanu, a ne samo "pisati saopštenja u Briselu".

"Hajde da pričamo sa liderima na zapadnom Balkanu, hajde da ih pokušamo razumjeti. Skupimo hrabrosti da dođemo ovdje i pričamo s njima direktno. Pisanje saopštenja iz Brisela o Zapadnom Balkanu je lako. Zašto ne dođu ovdje, zašto ne pričaju, zašto ne uđu u suštinu problema. Zašto ne donesu odgovorne odluke", dodao je on.

Sijarto je poručio da Mađarska vodi odgovornu, dobrosusjedsku politiku.

"Nama je u interesu da na zapadnom Balkanu vlada mir i stabilnost. Za to su potrebni i ekonomski uslovi, zbog čega je Mađarska odlučila da preduzme ozbiljan program ekonomskog razvoja u BiH i Republici Srpskoj koji će se sprovesti na osnovu dogovora sa Dodikom", precizirao je Sijarto.

Naglasio je da kolegama iz zapadne Evrope nastoji da objasni da bez zapadnog Balkana, Evropa nije kompletirana.

"Ako želite da evropski projekat bude kompletiran morate da shvatite ozbiljno teme iz ovog dijela Evrope. Kada kažu da npr. Rusi ili Turci, Kinezi žele da utiču na zapadni Balkan, ja im kažem, gledajte to je globalna politika i naravno da žele da utiču ovdje, ali mi Evropljani moramo da utičemo. Imamo najviše šansi da uspijemo, ali ako uvijek pričamo o mogućim sankcijama, ako osuđujemo nećemo biti u prilici da iskoristimo našu šansu", rekao je on.

Smatra da je potrebno vidjeti šta je regionu potrebno za brže pristupanje Evropskoj uniji.

"Zašto ne dadnemo kandidatski status Bosni i Hercegovini, zašto to ne ponudimo i Srbima i Crnogorcima, zašto ne započenom pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Ako nismo do sada to uradili, ne trebamo onda da se žalimo na uticaj drugih zemalja, ali ostaćemo bez šanse. Ako izgubimo priliku, ako ne ubrzamo proces integracije, to je prilika za druge. Ne treba da plačemo zbog toga, ovo je kao fudbalska utakmica, obje ekipe žele da daju gol, ne treba da se sramimo ako protivnik to uradi prije nas, takva je igra", istakao je Sijarto.

Istakao je da će razgovarati i sa Kristijanom Šmitom.

"Razumijem one koji govore da se mora povratiti potpuni suverenitet ovoj državi. Imaću sastanak sa Šmitom i raspravljaću s njim oko njegovih stavova. Mislim da ako se bude ponašao pametno, mogao bi biti od velike pomoći. Nadam se će biti pametan u ovoj situaciji. Moramo nastaviti dijalog o potpunom suverenitetu koji treba da se vrati ovoj državi", naglasio je Sijarto.

Smatra da ako se želi mir i stabilnost mora se razgovarati, diskutovati sa svim stranama, pronaći koegzistenciju ili kompromis, ali "ponašati se da ne postoji drugo mišljenje je štetno".

"U evropskim krugovima uvijek ističem da se problemi Srba i Hrvata u BiH moraju riješiti, uvijek to radim", rekao je on.

Naglasio je zainteresovanost Mađarske da sarađujemo na poljima energetike i zdravstva u Srpskoj.

"I pregovori se već vode oko pojedinih strateških ulaganja mađarskih kompanija u Republici Srpskoj. Unaprijedićemo stepen snabdijevanja energijom i stepen zdravstvene zaštite. Zaintersovani smo i za saradnju na polju civilnog vazduhoplovstva, i da ga unaprijedimo. Viz er već radi u Banjaluci, i razgovaramo o daljim mogućim poboljšanjem te saradnje. Očekujem dosta uspjeha od ovog programa ekonomske pomoći koji će biti pokrenut kao što sam rekao sada u aprilu sa budžetom od 30 miliona evra. To će biti bespovratna sredstva. Želimo da unaprijedimo poljoprivredni sektor i to bi trebalo da ima veliki uticaj na kompletan ekonomski razvoj države", naglasio je Sijarto.

Kada je riječ o održanim opštim izborima u Mađarskoj gdje je premijer Viktor Orban ubjedljivo osvojio četvrti mandat na opštim izborima, Sijarto je istakao da su počastvovani podrškom koju im je iskazao mađarski narod na izborima.

"Ovaj put smo imali i rekordan broj glasova, nikada nismo dobili toliki broj glasova i sada imamo i najveći broj mjesta u parlamentu Mađarske, od 199 parlamentaraca, 135 će biti naši ljudi, što pokazuje da su Mađari prepoznali rad Vlade, i potvrdili da država može da osigura mir i sigurnost u budućnosti. Narod je jasno iskazao da ne želi da bude uključen u rat u komšiluku, da ne žele da naša država dijeli oružje u ovom konfliktu i da ne žele da se država pridruži sankcijama EU kada su u pitanju energenti", rekao je on.

Istakao je da je njihova strategija teško kritikovana u Briselu i od strane nekih članica EU.

"Ali činjenica je da definitivno podržavamo Ukrajinu, poslali smo im najveću humanitarnu podršku, najveću u istoriji naše države, ali nismo spremni da rizikujemo mir i sigurnost našeg naroda i ako donesemo odluku da pošaljemo ili vojne trupe ili oružje Ukrajini to će staviti našu državu u nezavidan položaj. Mi smo donijeli jasnu odluku kojom ne dozvoljavamo drugima da budemo tranzitna država za oružje do Ukrajine, zašto? Ove dostave oružja su meta neprijatelja, druge strane u sukobu i ne želimo da vidimo takve dostave na prostoru naše države. Da, ima pritisaka, ima napada, ali znate šta, briga nas je za tim! Sigurnost mađarskog naroda je na prvom mjestu", poručio je Sijarto.