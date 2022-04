Šmit: Dodik nije dragi Bog

SARAJEVO -Kristijan Šmit, visoki predstavnik kojeg Republika Srpska ne priznaje, poručio je da se Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, vrlo otvoreno stalno žali da ljudi s njim ne razgovaraju, i dodao da je "to glupost".

"Onaj ko misli da se oko njega vrti cijeli svijet, taj misli pogrešno ljudi moraju pričati jedni s drugim, Dodik se vrlo otvoreno stalno žali da ljudi s njim ne razgovaraju, pa to je glupost. Svi stalno razgovaraju i ja sam s njim spreman razgovarati, ali on ako misli da je on sam Bog onda se prevario. Dakle, on nije dragi Bog i on mora isto tako da prihvati da mora i sam da promijeni neke stvari kod sebe i ako to ne uradi samostalno on će naštetiti svojoj zemlji i svim onima koji žive trenutno, dakle onim kojim najviše šteti su oni koji žive u Republici Srpskoj", kazao je Šmit za FTV.

Na pitanje "do kada će trpiti Milorada Dodika", Šmit je kazao: "Ja sam na strani građana i građanki i Dejtonskog sporazuma i signali koji će doći, oni će biti malo, ovako, gušći".

Upitan da pojasni šta je s ovom izjavom želio reći, Šmit je kazao: "Signali koji će doći u budućnosti će biti češći i biće konkretniji."