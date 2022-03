Špirić: Nedopustivo da se sistemski zakoni predlažu mimo Ustava i zakona

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je danas da je nedopustivo da se sistemski zakoni o akcizama i PDV-u predlažu mimo poštovanja postojećih zakona i Ustava BiH i da bi njihovo usvajanje po hitnoj proceduri bilo štetno, a da oni ne bi bili sprovodivi.

Špirić je rekao da su predlagači ovih zakona svjesni manjkavosti njihovih prijedloga, te dodao da nije dobro pozivati na pobunu, a predlagati neustavne zakone.

"To nije dobro za stabilnije zemlje i ekonomije od ove u BiH. Najsrećnije zemlje koje imaju stabilan ekonomski i politički sistem rijetko u hitnoj proceduri donose sistemske zakone. Zašto se kod nas hoće preko koljena?", upitao je Špirić.

Špirić kaže da ne spori političku inicijativu i da je uvijek dobrodošla, ali da je za BiH najbolje da se ne krši Ustav i zakoni.

"Usvajanje zakona po hitnoj proceduri bilo bi štetno, a mi iz SNSD-a smo nakon stava Narodne skupštine Republike Srpske i izvještaja Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH dali doprinos da se u redovnoj proceduri razmatra mogućnost na koji način možemo doći do diferencirane stope PDV-a i kako i na koji način ukinuti akcize na gorivo na mjesec dana, a da pri tome ne kršimo Ustav i druge zakonske propise", rekao je Špirić novinarima.

Špirić kaže da je danas tokom diskusija rečeno da je dobro što je Predstavnički dom usvojio "kakav takav zahtjev", što, kako je ocijenio, samo govori o kakvom mentalnom sklopu opozicije se radi.

"'Kakav takav zakon', izvedeno kakva takva država. Ako je to doprinos uspjehu BiH onda se ja slabo razumijem u to", istakao je Špirić.

On je napomenuo da su predstavnici UIO poručili da je nemoguće izmjeniti zakon sa diferenciranom stopom, a primijeniti ga za više mjeseci.

"Otkud tolika dramaturgija? Najbolje je da se donese najbolji zakon koji će dati najbolje efekte za građane. Nisu najbolji efekti galama - to su sistemski zakoni gdje ne smije biti greške", poručio je Špirić.

Špirić je istakao da danas nisu imali odgovora zašto se krši Ustav i šta se dešava kada su akcize i zalihe u pitanju.

"Nisu nam odgovorili zašto žele da prenesu nadležnosti sa Parlamentarne skupštine BiH na Savjet ministara", rekao je Špirić.

On smatra da su direktni transferi vlada najbolji odgovor na ovu krizu i kada su u pitanju plate, penzije, socijalna davanja i podsticaji realnom sektoru.

"Ovo je jedino mjesto gdje je opozicija mislila da se može zakačiti da pravi anarhiju i socijalne tenzije. Na ozbiljnost krize treba nam razum da sjednemo, razgovaramo i zajednički dođemo do najboljeg rješenja", istakao je Špirić.

On je dodao da amandmani koji budu upućeni ne smiju kršiti zakone sistema indirektnog oporezivanja niti Ustav BiH.

"Da smo kojim slučajem po hitnoj proceduri usvojili te zakone bili bi nesprovodivi, a sa druge strane to je kršenje zakona i Ustava", ocijenio je Špirić.

On je dodao da intervencijama na postojeći zakon o indirektnim porezima može dovesti do toga da se ostane i bez sadašnjeg zakona.

"Došlo bi do pucanja sistema. Ako je to cilj opozicije, onda moraju da izađu revolucionari pa da kažu da je to cilj", naveo je Špirić, dodajući da isto to vrijedi i za akcize.

Špirić je naveo da je nemoguće da SDA ima jednu većinu u Predstavničkom domu, a drugu u Domu naroda i da garantuje da ona trasira put ka EU.

"Ako je SDA u Predstavničkom domu podržala sve ove neustavne i nezakonite aktivnosti da se ne bi posvađala sa "građanskom opozicijom" da li je to briga za BiH koja podrazumjeva i mene u BiH, da li podrazumijeva i Dragana Čovića?" , pita Špirić.

On ističe da je validan onaj prijedlog koji dobije većinu, a to podrazumijeva da se između entiteta i klubova otvori rasprava i da se poštuje procedura.