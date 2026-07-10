BANJALUKA - Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a i gradonačelnik Banjaluke, objavio je da prihvata prijedlog Branka Blanuše, predsjednika SDS-a, da bude mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske nakon izbora.

"Takav prijedlog prihvatam sa punim osjećajem časti i odgovornosti, uvjeren da je došlo vrijeme da konačno realizujemo ono što građani Republike Srpske s pravom očekuju već decenijama. Biću potpuno posvećen sprovođenju svih mjera i politika promjena koje smo zajedno obećali, sa jasnim ciljem da rezultati budu vidljivi u životu svakog čovjeka", napisao je Stanivuković.

Kako je dodao, PSS je iskreno i čvrsto stao uz kandidate SDS-a za inokosne funkcije, Branka Blanušu i Marinka Božovića.

"Potpuno smo uvjereni da bez ovakve naše odluke jedinstvo ne bi bilo moguće. Upravo zato, svjesni važnosti ovog koraka, odlučili smo da preuzmemo odgovornost i damo punu podršku našim zajedničkim kandidatima. Naša podrška neće biti samo formalna, već će se ogledati u iskrenom radu, profesionalnom pristupu i snažnom angažmanu svakog narednog dana", istakao je on.

Podsjećamo, Branko Blanuša, predsjednik SDS-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske, istakao je da Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a i gradonačelnik Banjaluke, treba da bude mandatar za sastav nove Vlade RS.

On ističe da je upravo formiranje i vođenje Vlade RS najteži i najodgovorniji posao nakon promjene vlasti.