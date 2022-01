Šulić: Kad su u pitanju interesi Srpske, ne postoji podjela na vlast i opoziciju

BANJALUKA - Kada su u pitanju interesi Republike Srpske ne postoji podjela ni na vlast ni na opoziciju, ni na jednu političku partiju, nego samo na to ko je za Srpsku, a ko protiv, izjavio je potpredsjednik Narodne skupštine Denis Šulić.

Šulić je pred posebnu sjednicu Narodne skupštine, zakazanu za 1. februar, izrazio nadu da će opozicija biti za Republiku Srpsku kako bi zajednički jačali i branili institucije Srpske koje su od Dejtona do danas možda i najviše ugrožene.

"Republika Srpska je najjača kada smo svi jedinstveni, jer tada šaljemo poruku prema svima da Srpska nije upitna", rekao je Šulić za ATV.

Na njima je, dodao je, da se vidi kakav će stav zauzeti, ali nastupi poslanika PDP-a i SDS-a ne mogu da ga, kako kaže, čine optimistom ali želi da vjeruje da će naći snage da progutaju "politički ponos" i da u tome budu zajedno.

Šulić je naveo da će na posebnoj sjednici 1. februara biti razmatran dokument Političko-ekonomska situacija u BiH, koji predstavlja intenciju Narodne skupštine da bude dio rješenja trenutne političke i ekonomske krize u koju je dovelo nametanje izmjena Krivičnog zakona od Valentina Incka na odlasku sa funckije visokog predstavnika.

"Zato smo se odlučili za posebnu sjednicu da pokušamo da još jednom za pregovarački sto pozovemo sve relevantne političke predstavnike i u Republici Srpskoj i u BiH da razgovaramo u demokratskoj atmosferi o problemima koji pogađaju sve građane", rekao je Šulić.

Podsjetio je da je na kolegijumu Narodne skupštine definisano da predsjednici svih stranaka, ako žele, imaju mogućnost da se obrate parlamentu do 20 minuta, a biće im omogućeno još pet minuta tokom zasjedanja da odgovore na pitanja ili prozivke, navodeći da je to često bio izgovor opozicionim liderima zašto ne žele da do kraja učestvuju u radu.

To je, kaže, još jedan iskorak i rukovodstva parlamenta i dijela političke vlasti u Srpskoj da se ljudima iz opozicije omogući dodatno vrijeme da se obrate.

"Siguran sam da će svi predstavnici političkih partija iz Republike Srpske uzeti učešće u radu sjednice 1. februaru", rekao je Šulić.

Podsjetio da su poziv da se obrate narodnim poslanicima dobili i lideri HDZ-a BiH i SDA, te da je Dragan Čović prihvatio i pokazao da žele da budu dio rješenja, dok je Bakir Izetbegović odbio pravdajući to željom da se o tome razgovara u parlamentu BiH.

"Samim tim je negirao državu za koju se najviše zalaže, a to je BiH jer je Narodna skupština sastavni dio dejtonske BiH", rekao je Šulić i izrazio nadu da će do 1. februara kod Izetbegović biti dovoljno sluha.

On je pojasnio da je vlast iz Republike Srpske uvijek govorila da želi da razgovara sa političkim liderima iz drugog entiteta bez obzira kako se zovu, te napomenuo da će i Čović i Izetbegović imati ista prava kao i politički lideri iz Srpske kada je riječ o obraćanju poslanicima.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska je u više navrata pokazala da treba razgovarati, da je uvijek za dijalog o bilo kojoj temi, ali je protiv bilo kakvog međunarodnog intervencionizma unutar BiH.

BiH, Republika Srpska, Federacija BiH imaju svoje izabrane predstavnike na izborima, oni su dobili povjerenje građana da rješavaju probleme, rekao je Šulić.

On je istakao da se ne smije dozvoliti ono što je postala praksa u Sarajevu da se kriju iza dijela međunarodnog faktora i povlače kada za pregovaračkim stolom sa druga dva naroda ne mogu dobiti ono što su zamislili.

Šulić je napomenuo da će se u Republici Srpskoj nastaviti boriti za jačanje institucija, da se one zaštite, a to je prvenstveno način da nema međunarodnog pritiska na domaće političare u donošenju bilo koje odluke.

Kada je riječ o Ustavnom sudu BiH, Šulić je rekao da to nije sudska već politička institucija koja služi za razračunavanje i sa Republikom Srpskom i sa ljudima koji dolaze iz FBiH iz kantona sa većinskim hrvatskim stanovništvom, da tamo rade strane sudije, što nema ni u jednom sudu u Evropi.