Univerzitetima prijeti katanac, instant diplome rasturane i u regionu

BANJALUKA - Afera "Diplome", kojom je obuhvaćen niz privatnih visokoškolskih ustanova u BiH, poprima sve šire razmjere, jer su diplome, prema zasad dostupnim saznanjima, prodavane i "kupcima" u regionu, a bude li i zvanično utvrđena odgovornost, ovim ustanovama prijeti oduzimanje dozvole za rad, dok su za osumnjičene zaprijećene zatvorske kazne.

Slučaj kakav na našim prostorima nije zabilježen u posljednjih nekoliko decenija uveliko trese domaći sistem obrazovanja, a klupko je počelo da se odmotava davno, kada je počela istraga, dok je poprilično razmršeno prekjuče, kada je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) izvela akciju "Klaster" te uhapsila 11 osoba.

One bi se, dobije li ovaj slučaj epilog na sudu, mogli suočiti sa teškim optužbama, za koje su zaprijećene višegodišnje zatvorske kazne.

Na meti istrage su, kako nam je potvrđeno, osumnjičeni dekani te profesori visokoškolskih ustanova Zoran Kalinić, Vaso Pajić, Vladimir Stojanović, Vojislav Škrbić, Denis Pracić, Dragan Ilić, Goran Lalović, Dušan Perić, Ljubiša Todorović, a akcijom su obuhvaćeni "Apeiron", Nezavisni univerzitet Banjaluka - NUBL, Univerzitet za poslovne studije - UPS, "Prometej" i Univerzitet za poslovne studije i menadžment - PIM te navodno još neki univerziteti u FBiH.

Ispitivanje osumnjičenih nije završeno do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina", tako da nije bilo poznato hoće li i za koga će biti predložen pritvor.

Željko Budimir, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, rekao je da su zatražili od Inspektorata Srpske da postupa nakon policijske akcije sprovedene u dijelu visokoškolskih ustanova, kako bi se izvršila provjera i preduzele zakonske mjere, pa ako je potrebno i oduzimanje dozvola za rad određenim ustanovama.

Upitan, ako se dokaže da su diplome prodavane, koje su to konkretne mjere koje se mogu preduzimati, odgovorio je da je krajnja mjera oduzimanje dozvole za rad i brisanje te visokoškolske ustanove iz registra ovih ustanova.

Budimir je naglasio da je od Agencije za visoko obrazovanje zatraženo da se privremeno obustavi proces reakreditacije za određene institucije gdje je taj proces u toku, a kako bi se nakon započete istrage vidjelo da li te ustanove ispunjavaju uslove za rad.

Resorni ministar uvjerava da neće biti povlaštenih te da očekuju od Inspektorata da se oštro obračuna sa svim negativnim pojavama u visokom obrazovanju.

"Provjera rada tih ustanova je pitanje Inspektorata i očekujem da će to biti u najkraćem roku", naveo je resorni ministar.

Upitan da li će pokrenuti reviziju diploma ministara u Vladi Srpske, odgovorio je zašto bi on to činio, te da za svakoga, ko ima neka saznanja, za to postoje nadležni organi kojim se to može prijaviti. Na pitanje da li je on imao angažman na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka (NUBL), rekao je da je prije određenog vremena bio jedan od saradnika u nastavi na NUBL-u.

Na pitanje koliko može trajati provjera rada ovih visokoškolskih ustanova, s obzirom na to da one i sutra i za sedam dana mogu nekome izdati diplomu, Budimir je izjavio da je to pitanje rada Inspektorata.

"Ovdje će se sigurno pristupiti pojačanim mjerama i očekujem da će se u najkraćem zakonskom roku izvršiti određene provjere", naveo je Budimir.

Upitan da li je kao jedna od mogućih opcija i provjeravanje validnosti svih diploma izdatih na tim visokoškolskim ustanovama, Budimir je odgovorio da treba vidjeti službene informacije SIPA, jer se sada govori na osnovu indicija.

Sa druge strane, kako nam je rečeno iz Inspektorata, Republička prosvjetna inspekcija, u skladu sa svojim nadležnostima, u ovom trenutku nema elemenata za postupanje povodom akcije "Klaster", jer je riječ o istražnim radnjama koje su u toku i za koje su nadležni drugi organi.

"Ukoliko za potrebe dokaznog postupka istražni organi budu tražili da Prosvjetna inspekcija izvrši provjere u dijelu svojih ovlaštenja i prikupi potrebne im informacije, isto će biti izvršeno u najkraćem roku. Kao inspekcijski organ, u dijelu svojih nadležnosti stojimo na raspolaganju svim nadležnim organima u procesu istrage", rekli su iz Inspektorata RS.

Oglasili su se i iz stranke "Naša priča Republika Srpska", čiji je Kalinić predsjednik, navodeći da je on nakon saslušanja u prostorijama SIPA u Banjaluci, juče ujutru sproveden u Sarajevo. Kalinić je, inače, predsjednik Upravnog odbora Nezavisnog univerziteta Banjaluka (NUBL), a bio je i kandidat za predsjednika Srpske.

"Kalinić je 21. februara, kada je SIPA došla da pretrese njegov stan, bio u Crnoj Gori sa suprugom. Dao je usmeno odobrenje, posredstvom telefonskog razgovora, predstavnicima SIPA da uđu u njegov stan iako mu nije lično, zvanično uručen nalog za pretres. Iz toga se može vidjeti da Kalinić ništa nije krio od istražnih organa i da je sarađivao", naveli su iz stranke "Naša priča Republika Srpska".

Iz Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banjaluka saopštili su da niko od njihovih zaposlenih profesora, saradnika, administrativnog osoblja ili uprave nije uhapšen, ali su i potvrdili da su inspektori SIPA izuzeli dokumentaciju uz saglasnost rektorskog tima i menadžmenta Univerziteta.

SIPA je, inače, u sklopu ove akcije privremeno oduzela 165.000 maraka i poslovnu dokumentaciju. Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" već pisale, Tužilaštvo BiH navodi da se, prema prikupljenim dokazima, sumnja da su osumnjičeni stekli nezakonito više od 600.000 KM.