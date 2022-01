Varhelji očekuje povratak Srba u institucije BiH, pozdravio Vučićev poziv

BUDIMPEŠTA - Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio je da se predstavnici institucija Republike Srpske vrate u državne institucije, te pozdravio poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića predstavnicima Srpske da se vrate u državne institucije i obezbijede njihovo funkcionisanje.

On je poručio da je njegov stav o BiH jasan i dosljedan.

"Naše očekivanje je da se bosanski Srbi vrate u institucije. Ni Bosna i Hercegovina, pa čak ni Republika Srpska nemaju interesa za segregaciju, što onemogućava rad institucija. To sam takođe jasno stavio do znanja predsjedniku Miloradu Dodiku", rekao je Varhelji u intervjuu za mađarski "Mađar Nemcet".

Evropski komesar je ocijenio da je BiH u teškoj krizi, ali da ona, kako kaže, nije nastala pod uticajem spoljnog faktora.

Varhelji je Vučićev poziv predstavnicima Srpske da se vrate u institucije BiH ocijenio kao veoma značajan.

"To je u skladu sa pozicijom EU i to mora da se dogodi što prije, u najboljem interesu BiH i njenih građana. To je takođe od ključnog značaja za perspektivu BiH u EU", napisao je on na Twitteru.

#BosniaHerzegovina: Important call today by @predsednikRS on Republika Srpska representatives to return to State institutions&ensure they are fully functioning. This echos EU position&must happen swiftly, in best interest of BiH+its citizens. It’s also key for EU perspective.