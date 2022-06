Višković: Prijave o postavljenim bombama politički obojene ali očekivane

DOBOJ - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković ocijenio je da su jutrošnje prijave o postavljenim eksplozivnim napravama u školama širom Srpske politički obojene i da su očekivane, ali i da su ozbiljno shvaćene i da se preduzimaju neophodne mjere.

"Ono što do sada znamo iz iskustva drugih jeste da je to na neki način usmjereno i prema ljudima koji na bilo koji način imaju vezu sa Ruskom Federacijom", izjavio je Višković novinarima u Doboju, navodeći da su prijave zaprimljene već u večernjim časovima kada su krenule i provjere.

On je naveo da u pravcu smirivanja situacije i radnji koje hakerske grupe rade širom Evrope ide činjenica da se približava kraj školske godine.

Višković je istakao da se ne smije dozvoliti da bude ugrožen bilo koji građanin Republike Srpske, pogotovo dijete, i da se ovakve stvari moraju veoma ozbiljno shvatiti, pa je za naredni period najavio preduzimanje svih neophodnih mjera.

"Zaista monstruozne poruke. Naprosto ljudski um ne nože razumjeti da postoje takvi ljudi koji će samo to napisati, ali mi nismo sigurni da oni nisu spremni da to i urade. Znate šta znači džihad i sve te stvari i mi u Republici Srpskoj to moramo dočekati ozbiljno i spremno", istakao je Višković.

Višković je naveo da je ovako nešto očekivano nakon što su se informacije o postavljanju bombi nedavno pojavile u školama na području Kantona Sarajevo, kao i u Istočnom Sarajevu što nije eksponirano, a podsjetio je i na događaje u Srbiji.

On je rekao da je već tada Vlada Srpske naložila resorom ministarstvu da se preko aktiva direktora o tome obavijeste svi direktori osnovnih i srednjih škola, a uz angažovanje Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje i fakulteti.

"U većini škola u Republici Srpskoj postoji video-nadzor i pojačano obezbjeđenje", izjavio je Višković i dodao da se u dodatno obezbjeđenje obrazovnih ustanova uključio i MUP Republike Srpske.