Vlast podržava Dodikov veto, opozicija smatra da je to zloupotreba vitalnog interesa

BANJALUKA – Narodna skupština RS razmatraće sutra na posebnoj sjednici odluke Predsjedništva BiH, na koje je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva, uložio veto jer smatra da je ugrožen vitalni interes RS.

Veoma štetnom po vitalne interese RS Dodik je proglasio odluku o odobravanju zaključivanja memoranduma o razumijevanju između Centralne izborne komisije BiH, te zaključivanje memoranduma o razumijevanju u vezi sa izbornom saradnjom između CIK-a BiH i Državne izborne kancelarije Mađarske. Osim toga, Dodik je veoma štetnu po vitalne interese RS proglasio i odluku o odobravanju zaključivanja sporazuma o učešću BiH u međunarodnom istraživanju o učenju i podučavanju, kao i odluku o odobravanju zaključivanja sporazuma o učešću BiH u međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka.

Dok je za vladajuću većinu ova odluka opravdana i potrebna, u opoziciji smatraju da se radi o zloupotrebi i politizaciji.

Igor Žunić, predsjednik Kluba SNSD-a, kaže za "Nezavisne novine" da bi svi poslanici trebali podržati srpskog člana Predsjedništva bez obzira kako se zove i iz koje političke opcije dolazi.

"Međutim, u ovom mandatu od strane opozicije imamo politikanstvo iznad nacionalnih interesa, pogled na izbore u oktobru iznad onoga što je važno za Republiku. Zato očekujem da će i ovu sjednicu koristiti za otvaranje svih političkih tema koje nemaju veze sa suštinom preglasavanja. Apelujem da nam RS bude iznad politike. Želio bih da jednoglasno potvrdimo da je došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa po svih pet tačaka na kojima je Dodik preglasan i vjerujem da i opoziciji ima mudrosti da to urade", istakao je on.

Jelena Trivić, potpredsjednica Kluba PDP-a u Narodnoj skupštini RS, rekla je da će taj Klub sutra usaglasiti stavove o posebnoj sjednici. Prema njenom mišljenju, tačke o međunarodnom istraživanju se mogu riješiti u korist RS bez isticanja veta na način da se uzmu podaci koje se odnose na RS.

"RS može da uradi sopstvenu evaluaciju, mi imamo sve naše institucije koje mogu da urade sve potrebne evaluacije na način da apstrahujemo te podatke", kaže ona. Što se tiče CIK-a, ističe da je SNSD priznao rezultate prošlih izbora, koje je proveo isti saziv CIK-a. "SNSD je i priznao i ponaša se u skladu s tim rezultatima. Tako da nemam drugi komentar osim da mislim da opozicija nema nikakvu potrebu da prati Dodika u ovakvim stvarima", rekla je ona i dodala da Dodik zloupotrebljava i troši institut vitalnog nacionalnog interesa. Maksim Skoko iz Kluba SPS-a, je rekao za "Nezavisne novine" da će njegova stranka reagovati na nešto što bi se vrlo lako moglo nazvati zloupotrebom institucije vitalnog nacionalnog interesa.

"Davanje legitimiteta zloupotrebama institucija RS je isti, ako ne i veći problem od samih zloupotreba u stranačke svrhe, tako da ćemo na sjednici iznijeti stavove o tome", rekao je on.