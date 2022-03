Zatler: Borel poslao jasnu poruku zvaničnicima BiH

SARAJEVO - O današnjim razgovorima šefa evropske diplomatije sa predstavnicima pozicije i opozicije u Sarajevu, oglasio se šef Delegacije EU u BiH Johan Zatler i poručio da je Žozep Borel sagovornicima prenio jasne poruke.

Riječ je, naveo je, o potrebi okončanja političke krize kako bi se ponovo fokusirali na reforme i EU put.

"Prošle sedmice vidjeli smo dobar primjer usvajanja ključnih zakona u Predstavničkom domu kao rezultat inicijative opozicije", napisao je Zatler na Twitteru.

