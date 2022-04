Addiko Red Week: Posebne pogodnosti prilikom ugovaranja gotovinskog kredita

Uvijek je pravo vrijeme za poklone, stoga nova Addiko Red Week akcija Addiko banke Banjaluka klijentima nudi posebne pogodnosti.

Klijenti Addiko banke, ali i drugih banaka koji, bez obaveze prenosa plate ili penzije u Addiko, od 11. do 15. aprila ugovore gotovinski kredit do 50.000 KM, tokom trajanja Red Week ponude dobijaju poklon do 1.000 KM i Mastercard kreditnu karticu bez godišnje članarine.

"Na prvom mjestu nam je zadovoljstvo naših klijenata i zato Addiko banka Banjaluka nerijetko uz ponudu, klijentima omogući i razne pogodnosti. Aprilski Addiko Red Week stiže uz poklone i zato ovoga puta postojećim i novim klijentima uz ugovaranje novih kreditnih sredstava, bez obaveze prenosa plate ili penzije u Addiko, poklanjamo do 1.000 KM i Addiko Mastercard kreditnu karticu bez godišnje članarine", izjavila je Milka Čađo, direktorica Odjela upravljanja proizvodima za stanovništvo

Addiko gotovinski kredit, ističe Čađo, vrlo brzo i jednostavno, klijenti mogu da realizuju samo sa jednom posjetom najbližoj Addiko poslovnici.

"Osim u najbližoj poslovnici, klijenti za kredit mogu da apliciraju i putem naše web stranice addiko-rs.ba, ali i putem Addiko Mobile aplikacije. Za samo tri minute dobijaju odgovor, tačnije preliminarno odobrenje kredita, nakon čega ih čeka spremna dokumentacija za potpis u najbližoj Addiko poslovnici", zaključila je Čađo.

Osim navedenih načina apliciranja, za Addiko gotovinski kredit građani mogu da apliciraju i putem fejsbuk i instagram stranice Addiko Bank Banjaluka, ali i pozivom Kontakt centra na 051 951 000 koji je dostupan i za sva dodatna pitanja o ponudi i uslugama Addiko banke Banja Luka.