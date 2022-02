Đaković Dević: Ne razmišljamo o ukidanju mjera

BANJALUKA - Virus nas je iznenadio nekoliko puta, tako da je visok stepen opreza potreban i dalje, jer je epidemiološka situacija u Srpskoj nepovoljna, iako bilježimo znakove stabilizacije. Pečat neizvjesnosti daju nove varijante korone i u ovom trenutku ne razmišljamo o ukidanju mjera.

Istakla je to u intervjuu za "Glas Srpske" epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo RS Jelena Đaković Dević, naglasivši da Srpska u protekle dvije sedmice bilježi pad broja novooboljelih.

"Procenat pozitivnih kreće se oko 45 odsto. U bolnicama je primjetan blagi pad broja hospitalizovanih. U prošloj sedmici veći broj pacijenata je otpušten iz bolnice u odnosu na broj prijema. Ne očekujem da će virus nestati, ali je bitno da dođemo u situaciju da bolest ne opterećuje zdravstveni sistem. Iako pojedini naučnici govore o početku kraja pandemije, smatram da su to više nadanja podgrijana pojavom omikron varijante, koja u većini slučajeva izaziva blažu kliničku sliku bolesti", rekla je Đaković Dević.

Đaković Dević kaže da nije dobro što je broj preminulih i dalje dvocifre na dnevnom nivou.

"U epidemiološkom smislu u prvoj fazi je povećan broj oboljelih, nakon dvije sedmice dolazi do povećanja broja hospitalizovanih i tek kada ti parametri bilježe pad, smrtnost raste. I dalje je visok stepen prenosa virusa u zajednici", kaže ona.

Epidemiolog Đaković Dević ističe da su od kraja decembra među novooboljelima uglavnom radon sposobno stanovništvo. Onda dodaje da je u pitanju relativno mlađa populacija koja se više kretala, slavila, te da je na taj način došlo do prenošenja virusa na starije stanovništvo.

"Stariji su od samog početka najviše slušali i poštovali naša uputstva i preporuke, kako u primjeni epidemioloških mjera, tako i kada je riječ o vakcinaciji. Počela je i školska godina, tako da očekujemo veći broj novooboljelih među školskom djecom. Prema informacijama iz domova zdravlja, većina pacijenata ima blažu kliničku formu i virus uglavnom pogađa gornje respiratorne puteve, a manje pluća. Međutim, na velikom broju novooboljelih uvijek će virus doći i do rizičnih grupa i tu prouzrokuje težu formu bolesti. U ovom talasu imamo konstantan broj oboljelih na respiratoru", dodaje ona.

Na pitanje kako komentariše to što pojedine zemlje u Evropi ukidaju sva ograničenja, Đaković Dević kaže da su to one koje imaju visoke procente vakcinacijom.

"Kroz različite faze epidemije primjenjivali smo različite mjere u skladu sa naučnim podacima koje smo dobijali o virusu. Velika većina mjera bila je veoma učinkovita. Međutim, neke od njih, kao što su lokdaun, i restriktivne mjere u vezi sa kretanjem građana nisu održive. Upotreba maske, distanca, pojačana higijena i vakcinacija ostaju prioritet. Svaka od tih mjera, ako se posebno posmatra, ima i prednosti i nedostatke i zato ih treba primjenjivati zajedno", kaže Đaković Dević.

Đaković Dević kaže da u vrijee pogoršanja epidemiološke situacije nije rađeno sekvencionisanje, te da se ne zna da li je u Srpskoj prisutna podvarijanta omikrona, stelt.

"Prema epidemiološkim karakteristikama kretanja infekcije, možemo zaključiti da omikron preuzima primat i kod nas. Znamo da se ova podvarijanta nešto brže širi u odnosu na omikron, ali ne znamo da li osobe koje su prebolovale bolest uzrokovanu omikronom mogu ponovo da obole od ove podvarijante. Podaci bar za sada ne pokazuju da bi se težina kliničke slike nešto razlikovala u odnosu na omikron", dodaje epidemiolog.

Đaković Dević kaže da bi teoretski moglo da dođe do porasta novooboljelih.

"Treba imati u vidu da karakteristike te podvarijante nisu mnogo različite u odnosu na sam omikron, kao što je razlika između dvije varijante, omikrona i delte", pojašnjava epidemiolog.

Đaković Dević navodi da je oko 40 odsto odraslog stanovništva u Srpskoj vakcinisano.

"Tu ne ulaze oni koji su vakcinu primili izvan granica Republike Srpske, tako da je taj procenat sigurno veći. Ukoliko to uporedimo sa zemljama koje imaju procenat imunizacije i oko 80 odsto, nismo zadovoljni. Buster dozu primilo je oko šest odsto građana. Sigurno imamo kolektivni imunitet, a tačan procenat daće studije koje su u toku. Vakcinacija ostaje najjače oružje, jer je nauka dokazala da oni koji su vakcinisani manje obolijevaju, a ukoliko i obole, imaju manje tešku kliničku sliku", naglašava epidemiolog.

Đaković Dević dodaje da mutacije nisu ništa neobično u virusologiji i dešavaju se od početka ove pandemije.

"Nova mutacija ne znači nužno da će se desiti nešto loše, ali svjedoci smo da određene kombinacije mutacija dovedu do takve strukture virusa koja ima veću mogućnost da se veže za receptore ćelija. Sve dok imamo prenos virusa, dešavaće se i mutacije", zaključuje Đaković Dević.