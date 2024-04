DOBOJ - Da su u strahu velike oči i da roditelji zbog brojnih nedoumica na vakcinaciju gledaju sa dozom opreza, pokazuju i iskustva ljekara u Higijensko-epidemiološkoj službi dobojskog Doma zdravlja, kojima postavljaju brojna pitanja, a jedno je posebno zanimljivo.

"Jedan roditelj me je pitao da li je moguće da dječak postane gej nakon što primi vakcinu. Eto, to je jedno od meni najčudnijih pitanja. Ne mogu sada da se sjetim koju vakcinu je trebalo da primi, neka vakcina koja je predviđena za dječiji uzrast. Razuvjerila sam ga nekim dokazima da to nema nikakve veze, da je toliko dječaka primilo vakcinu i da to ne određuje da li će se neko izjašnjavati kao gej ili strejt, da vakcina definitivno nije ta koja će odrediti tu opredijeljenost. Postoje mnoge druge stvari, da ne zalazimo u detalje, ali to su isto neki od strahova da li će dijete postati gej ukoliko primi vakcinu", ispričala je dr Ana Ćeklić Stevanović, epidemiolog u Higijensko-epidemiološkoj službi.

Iako Doboj ima najbolji obuhvat vakcinacije prvom dozom MRP vakcine u RS, kada njihovo dijete treba da primi drugu dozu pred polazak u školu, roditelji se dvoume i izbjegavaju imunizaciju.

Da bi razbili predrasude, ljekari su u prostorije Doma zdravlja na predavanje pozvali majke kako bi im, kažu, uz pomoć činjenica otklonili strahove, poput onog da bi njihovo dijete nakon što primi MRP vakcinu moglo da oboli od autizma.

Tamara Jović, majka četvoro djece, tri dječaka uzrasta 14, osam i četiri godine, te jednogodišnje djevojčice, priznala je da nije željela da se vakciniše protiv virusa korona, ali kada je riječ o imunizaciji njene djece, nije tako isključiva.

"Što se tiče djece, uredno su vakcinisani, od prve do posljednje vakcine koja ih prati uz uzrast, sve je na vrijeme vakcinisano. Beba još nije primila MMR dozu zbog prehlade. I to ćemo da obavimo, i to je to. Iskreno, nisam bila neodlučna, ako doktorica smatra, pedijatar koji mi vodi dijete da to treba, u redu, podržaću to mišljenje. Svaki savjet pedijatra sam uvažila, kako za prvo tako i za četvrto dijete", kaže Tamara.

Strah od steriliteta javlja se kod roditelja kada je riječ o HPV vakcini.

"Pogotovo što se radi o maloljetnoj djeci, od 11 do 14 godina, majke su zabrinute koje su posljedice, ali kada date informaciju da je ta vakcina već 20 godina u Australiji sprovedena i da karcinom grlića materice kod njih nije više u porastu, kako je bio za razliku od nas, onda možda i odluče... Ja dosta radim s mladima, predajem u školi i na raznim mjestima, ima mnogo zainteresovanih, tako da se nadam da će ta vakcina biti prihvaćena, pogotovo što je u RS nabavljena devetovalentna vakcina, što moram da naglasim. U Federaciji je četvorovaletna, kod nas je devetovalentna, tako da ste zaštićeni od devet virusa, što je velika, velika prednost. Naravno, skuplja je vakcina, ali, evo, RS je obezbijedila, pa mislim da je to velika prednost za nas", kazala je dr Nataša Kovačević, ginekolog.

"Vakcina je besplatna od 9. do 14. godine, nakon toga se plaća. Znači, na ovaj način želimo da apelujemo i na sve one roditelje koji bi željeli da vakcinišu svoju djecu da ne oklijevaju u tom periodu, da dovedu djecu na vakcinu. Uvijek su zaposleni u HES-u, a i njihovi porodični ljekari su na raspolaganju da odgovore na sve njihove nedoumice, sumnje, na sva pitanja koja imaju", poručila je dr Marina Jotić Ivanović, porodični ljekar.

