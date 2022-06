Dodik: Od avgusta 100 KM na platu u javnom sektoru

​TREBINJE - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da će u radnici u javnom sektoru od avgusta dobiti po 100 KM na platu, što ide u osnovu, a deset posto povećanje majske plate.

Na pitanje novinara da prokomentariše to da neće biti vraćanja toplog obroka za budžetske korisnike, ali da će svi dobiti povećanje plata od 100 KM, Dodik je pojasnio da je na sastanku resornih ministarstava i sindikata od prije nekoliko dana dogovoreno takvo rješenja i da Sindikat neće insistirati na interpelaciji koju je pokrenuo.

"Nije moguće formalizovati i da se to zove topli obrok, ali se to dograđuje kroz platu. To je ovih 100 KM koji će biti u osnovi plate u avgustovskoj plati i nakon toga sve naredne mjesece linearno za sve", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, formalno se neće iskazivati topli obrok, ali on je "u suštini upravo ovih 100 KM koje pokrivaju topli obrok i regres".

Srpski član Predsjedništva BiH je podsjetio da je dogovoreno povećanje plate od 10 odsto za maj.

"Rekli smo da ćemo onima koji imaju platu ispod prosječne u ovoj godini, naredne godine od 1. januara iduće godine biti povećana plata pet odsto", rekao je Dodik.

On je naveo da će u drugom kvartalu naredne godine biti obavljeni razgovori sa sindikatima o platnim pitanjima, s obzirom na inflaciju i tešku ekonomsku situaciju.