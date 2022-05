I sutra oblačno sa povremenom kišom

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ se sutra očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Padavine će biti češće na zapadu i jugu, gdje će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na krajnjem sjeveru biće više suvog vremena, tokom poslijepodneva i večeri uz povremenu kišu.

Vjetar će biti slab, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 13 stepeni, na jugu do 18, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusevih.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica i Kalinovik 10, Bihać 11, Han Pijesak 13, Mrkonjić Grad, Sokolac i Srebrenica 14, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Čemerno i Sanski Most 15, Višegrad i Foča 16, Banjaluka, Srbac, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 17, Doboj, Ribnik i Zenica 18, Bijeljina i Gacko 19, Livno 21, Trebinje, Široki Brijeg 25, Grude i Mostar 27, te Neum 28 stepeni Celzijusevih.