Ispovijest sestre preminule porodilje: Želimo pravdu za Azru i Merjem

Tragična smrt 25-godišnje porodilje Azre Bećirspahić i njene bebe potresla je Bihać, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Azra je u bolnicu dovezena kao zdrava trudnica, s urednom trudnoćom i zdravom bebom.

Ali, na kraju je preminula tokom komplikacija pri porodu.

Asmira Čakar, sestra preminule Azre, iznijela je uime cijele porodice, koja je u velikom šoku, za "Avaz" pojedinosti o smrti svoje sestre i njene bebe Merjem. Poručila je kako će se porodica boriti za pravdu i istinu.

"Taj dan Azri je pukao vodenjak. Nešto prije ponoći, 17. marta, imala je pojačane trudove i otišla je u porođajnu salu. Tada su stetoskopom utvrđeni slabi i usporeni otkucaji bebinog srca, zbog čega su je prebacili na Odjel neonatologije radi daljnjeg tretmana. Tu su joj radili reanimaciji u trajanju od 40 minuta, bezuspješno, nažalost. Merjem je umrla u 01.15 sati", govori Asmira potresne detalje.

U obdukcijskom nalazu utvrđeno je da je uzrok smrti djeteta krvarenje nastalo puknućem slezene trudnice koje niko nije primijetio, a koje je nastalo napinjanjem trudnice ili pritiskom na stomak, što tek treba biti utvrđeno istražnim radnjama.

"Ono što znamo je da je došlo do operacije slezene, gdje je prilikom otvaranja trbušne šupljine nađeno dosta svježe krvi u gornjem dijelu abdomena. Dvije litre je ispumpano, a sve uokolo je bilo uprskano krvlju. Krvi je bilo i na podu, prema riječima prisutnih. Moja sestra je i nakon operacije i dalje bila u teškom općem stanju. Nedugo zatim opet je došlo do srčanog zastoja. Uprkos poduzetim mjerama reanimacije, ne postiže se srčana aktivnost i naša Azra gubi bitku u 7.21", navela je Asmira podatke iz otpusnog pisma.

Kaže da uzimanje pravde u svoje ruke nije rješenje niti loš sistem može izmijeniti jedan čovjek.

"To možemo svi mi zajedno. Mi ćemo se do posljednjeg atoma snage boriti da istjeramo stvari načistac za našu Azru i Merjem. Odjel ginekologije u svakoj bolnici bi trebao biti mjesto radosti, mjesto novog života i beskrajne sreće. Azra i Merjem više nisu s nama. Ne znamo kakvu pravdu će nam ponuditi organi koji o tome odlučuju. Želimo istinu, želimo da odgovara onaj ko je kriv, ako se krivnja pokaže i dokaže, a ona je u ovom slučaju jasna", rekla je Asmira Čakar za "Avaz".

Ono što na prvu upada u oči, kaže ona, jeste period od dva sata nereagovanja, upozorava, i nepreduzimanja adekvatnih mjera i radnji na spašavanju Azrinog života, a postojale su jasne indicije da Azra rapidno gubi krv.

"To je bio period kad je Azra izgubila sve šanse. To je vrijeme u kojem se trebalo nešto poduzeti, i više je nego jasno šta je to trebalo da se uradi. Zašto nije? Neiskustvo, neznanje, nemar, nepažnja…? Šta je od ovog u pitanju? Ne znamo. Utvrdit će Kantonalno tužilaštvo, koje je izuzelo svu dokumentaciju i radi na slučaju. Nadamo se pozitivnom ishodu i želimo pravdu za Azru i Merjem, koliko je god to moguće u ovakvom slučaju i u ovakvoj državi", rekla je ona.