Izmijenjen termin testiranja BAT u IZJZ RS

BANJALUKA - Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci izmijenio je termin testiranja brzim antigenskim testom, dok za PCR ostaje isti.

Testiranje brzim antigenskim testom (BAT) biće vršeno svaki radni dan i subotom od 7.30 do 10.00 časova, umjesto do 12.00 časova kako je bilo do sada.

Iz Instituta su napomenuli da termin za pi-si-ar testiranje ostaje isti, i to svaki radni dan i subotom od 7.30 do 8.30 u krugu Instituta.

Naručivanje za komercijalno pi-si-ar testiranje, kao i testiranje brzim antigenskim testom (BAT) na virus korona nije potrebno.

Nalazi testiranja brzim antigenskim testom (BAT) mogu se dobiti mejlom ili podići lično pola sata nakon testiranja, a svi nalazi se po zahtjevu mogu dobiti i na engleskom i na njemačkom jeziku i imaju kju ar kod. Nalazi PCR testiranja mogu se dobiti mejlom ili podići lično radnim danom od 13.00 do 14.00, a subotom od 12.00 do 13.00 časova na šalteru Instituta (Služba za mikrobiologiju).

Cijena komercijalnog testa na virus korona iznosi 105 KM, a cijena brzog antigenskog testa (BAT) je 35 KM.