Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana

BIJELJINA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti prijatno toplo, sa malo nižom temperaturom vazduha u odnosu na prethodne vrlo tople dane.

Na jugu i jugoistoku i dalje će biti vrlo toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U prvom dijelu dana na sjeveru i zapadu biće umjereno do pretežno oblačno, sa slabom kišom samo ponegdje. Od centralnih predjela do juga sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom popodneva uslijediće postepeno razvedravanje sa više sunčanih perioda.

Maksimalna temperatura vazduha od 24 stepena na sjeveru do 32 stepena Celzijusova na jugoistoku, u višim predjelima od 22.

Vjetar će biti slab sjevernih smjerova ili promjenljiv.

Uglavnom oblačno vrijeme preovladava ovog jutra, u Hercegovini pretežno sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan-sedlo 13, Drinić, Mrakovica, Han Pijesak i Šipovo 14, Gacko, Mrkonjić Grad, Rudo, Sokolac, Jajce i Široki Brijeg 15, Višegrad, Novi Grad, Ribnik, Foča, Čemerno i Livno 16, Kalinovik, Srebrenica, Bihać, Bugojno, Drvar, Gradačac, Sanski Most i Sarajevo 17, Banjaluka, Prijedor, Srbac i Zenica 18, Bileća, Doboj, Zvornik, Grude i Tuzla 19, Bijeljina i Trebinje 20, Mostar 21 i Neum 24 stepena Celzijusova.