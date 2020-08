Korona za dan u BiH ugasila 16 života

BANJALUKA, SARAJEVO - Bosna i Hercegovina u ponedjeljak je zabilježila rekordnih 16 smrtnih slučajeva u jednom danu povezanih sa zarazom virusom korona uz 173 novozaražene osobe.

Deset osoba preminulo je u Federaciji BiH, gdje su u protekla 24 časa testirali 596 uzoraka, a zaraza je potvrđena u 73 slučaja. Kako je saopšteno u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, prijavljeno je da su umrle po dvije osobe iz Sarajeva, Kiseljaka, Gračanice i Živinica i po jedna iz Tuzle i Gradačca.

Ostalih šest smrtnih slučajeva je sa područja Republike Srpske i borbu sa kovidom-19 izgubile su dvije osobe iz Mrkоnjić Grаdа te po jedna iz Tеslićа, Zvоrnikа, Bаnjаlukе i Dоnjеg Žаbаrа. Takođe, u RS je testirano 519 uzoraka, a u 98 slučajeva potvrđena je zaraza virusom korona, dok su još dvije zaražene osobe registrovane u Brčko distriktu.

Takođe, prema posljednjim rezultatima testiranja, još pet štićenika Doma za stare i iznemogle osobe u Goraždu pozitivno je na virus korona.

Anes Begović, direktor ovog doma, rekao je da je posljednjim krugom testiranja okončana provjera zdravstvenog stanja kod svih štićenika i zaposlenih u Domu, u kojem je trenutno 29 pozitivnih. Među njima je i troje zaposlenih.

"Naši korisnici kod kojih je potvrđeno prisustvo kovida-19 osjećaju se dobro, imaju blaže simptome, poput mučnine, ali se stanje popravlja primjenom vitaminskih terapija. U ovom trenutku potrebne su nam respiratorne maske i gumene rukavice za osoblje koje se brine o oboljelima te pelene za odrasle za nepokretne štićenike", kazao je Begović.

Siniša Golijanin, direktor Kazeno-popravnog zavoda Foča, rekao je da su dva zatvorenika u ovom zavodu zaražena virusom korona, ali da su izolovana i preduzete su mjere s ciljem daljeg suzbijanja širenja virusa.

"Nakon što smo dobili rezultate testova dva zatvorenika, još smo testirali njih 22, odnosno sve koji su sa zaraženima bili u kontaktu i svi su negativni na virus korona. Preduzeli smo potrebne mjere, odnosno dezinfikovali prostorije, a u KPZ ne može niko ući ukoliko ima povišenu temperaturu, ne izvrši dezinfekciju obuće i ruku i ukoliko ne nosi masku", rekao je Golijanin.

Pero Dunjić, pomoćnik ministra pravde RS, rekao je da u ostalim kazneno-popravnim zavodima u RS nema oboljelih od virusa korona i da je bezbjednosna situacija dobra.

"U KPZ Foča preduzete su potrebne mjere kako bi bilo spriječeno širenje virusa korona. Od pojave virusa preduzimamo sve s ciljem sprečavanja njegove pojave u kazneno-popravnim zavodima", rekao je Dunjić.

"Prešli smo do granice zdravstvenog sistema", kazao je Fadil Novalić, premijer FBiH, nakon sastanka s predsjedavajućim oba doma Parlamenta FBiH, premijerima kantona te čelnicima Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i federalnih uprava policije, inspekcije i civilne zaštite o aktuelnoj situaciji i preduzimanju daljih aktivnosti na prevenciji širenja virusa korona.

"Mjere prirodne nesreće bile su na snazi dva i po mjeseca i nakon toga imali smo 87 aktivnih slučajeva virusa korona. Nakon toga smo imali konstataciju da će ljeto oslabiti virus. Do danas imamo osam puta više zaraženih, umrlih je 201, to govori da ponovo imamo problem. Od najboljih smo postali najugroženiji, bili smo lider u prva dva i po mjeseca. Dogodilo se smrzavanje ekonomije i nismo sebi mogli dozvoliti da se ide po tom principu, ali nismo popustili do te mjere da imamo ovakav rezultat", kazao je Novalić.

Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, u BiH je od početka epidemije u martu do juče u 12 časova prijavljeno 14.498 slučajeva virusa korona, od čega 5.647 u Republici Srpskoj, 8.609 u Federaciji BiH, dok su u Brčko distriktu zabilježena 242 slučaja. Ukupno je umrlo 425 osoba. FBiH prednjači u crnoj statistici, prijavljeno je 211 smrtnih slučajeva, dok je u RS 119 osoba preminulo, a u distriktu 15.

Radojičić: Pripremamo se za septembar

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić kaže da se grad priprema za septembar.

"Više puta smo govorili da je to sljedeći kritični, prelomni momenat, jer će doći do povećanog broja kontakata. Djeca treba da krenu u školu, gradski prevoz treba da počne da funkcioniše u punom kapacitetu, ljudi se vraćaju sa godišnjih odmora, tako da imamo potencijalno daleko veći broj lica u zatvorenom prostoru, što stvara uslove za proširenje virusa korona", rekao je Radojičić. Dodao je da je grad već dva mjeseca u sličnom režimu kada je riječ o broju oboljelih od virusa korona, što ne zahtijeva preduzimanje novih, drastičnih, radikalnijih mjera zaštite.