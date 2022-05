Ljekar bijeljinske bolnice pobjednik "Slagalice"

BIJELJINA - Bijeljinska Bolnica "Sveti vračevi" ponosna je što u svojim redovima ima Luku Radića - ambicioznog ljekara na početku profesionalne karijere, koji je pobjednik 149. ciklusa kviza "Slagalica", rekao je direktor ove zdravstvene ustanove Zlatko Maksimović na prijemu koji je organizovao za mladog ljekara.

Maksimović je istakao da će doktor Radić, koji je zaposlen u bijeljinskoj bolnici, za par mjeseci dobiti željenu specijalizaciju.

Radić se zahvalio na prijemu, te je pohvalio menadžment bolnice i uslove u kojima radi, kao i saradnju sa kompletnim osobljem bolnice.

"U bijeljinskoj bolnici sam otprilike mjesec dana i želim da pohvalim osoblje i menadžment na vrlo efikasnom radu. Mediji su potencirali da radim volonterski, ali to je praksa u bolnicama. Recimo, po velikim kliničkim centrima to volontiranje može da traje i po godinu, dvije. U bijeljinskoj bolnici to nije slučaj, traje vrlo kratko", kazao je on.

Dodao da je vrlo važno pomenuti da se u bijeljinsku bolnicu stalno ulaže u poboljšanje uslova rada, u novu opremu, u dalje obrazovanje i edukaciju ljekara.

"Imamo priliku da sarađujemo sa eminentnim stručnjacima iz velikih kliničkih centara, zahvaljujući direktoru Maksimoviću", rekao je on.

Prisjetio se djetinjstva i obrazovnog puta.

"Kako su godine prolazile shvatao sam otprilike kako želim da izgleda moj život, kako ne treba da protraćim svoj talenat, da želim da budem koristan prema društvu a i prema sebi. Kao dječak sa 15 godina nisam znao šta tačno želim postati u životu, odlučio sam da se upišem u Gimnaziju 'Filip Višnjić' gdje sam zaista dobio veliko znanje i kad bih morao ponovo da se vratim i da biram, ponovo bih učinio isto. Kroz srednjoškolsko obrazovanje sužavao sam sferu interesovanja i na početku treće godine medicina je postala moj prioritet, a početkom završne godine donio sam konačnu odluku i nisam se pokajao. Mogao sam da se zamislim kao ljekar sa svom težinom i odgovornošću koji taj poziv nosi", kazao je mladi ljekar, objavljeno je na Facebook stranici bijeljinske bolnice.