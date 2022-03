Maske u BiH još jedino obavezne u Srpskoj

BANJALUKA, SARAJEVO - Maske u Brčko distriktu više nisu obaveza u zatvorenom prostoru, u FBiH je ova epidemiološka mjera više preporuka nego obaveza, dok će se, po svemu sudeći, u RS ova mjera zadržati makar do 31. marta.

Naime, Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta donio je naredbu kojom se ukida epidemiološka mjera obaveznog nošenja maske u zatvorenom prostoru, a izuzetak su zdravstvene ustanove i starački domovi, u kojima ostaje na snazi obavezno nošenje maske.

"Epidemiološke mjere koje se primjenjuju u obrazovnom sistemu ukidaju se radi lakšeg odvijanja nastave i pratećih aktivnosti", saopštili su u Vladi Brčko distrikta.

Da je ipak FBiH prva počela s relaksacijom epidemiološke mjere nošenja maski u zatvorenom prostoru, za "Nezavisne novine" potvrdio je Goran Čerkez, pomoćnik ministra za javno zdravlje FBiH, koji je podsjetio da je od kraja februara nošenje maski u FBiH obaveza samo u zdravstvenim, socijalnim i kazneno-popravnim ustanovama i u gradskom saobraćaju, a u svim ostalim zatvorenim i otvorenim prostorima ostaje samo preporuka.

"Kod nas je nošenje maski i držanje distance samo preporuka, a ona se u suštini odnosi na starije, nevakcinisane ljude, koji su pod rizikom", rekao je Čerkez, dodajući da ako sve bude išlo ovom dinamikon, kada je incidenca 50, onda će se i u skorijoj budućnosti dodatno relaksirati mjere.

U Institutu za javno zdravstvo RS su naveli da sve mjere koje su na snazi, a u to spada i obaveza nošenja maski u zatvorenom prostoru gdje je prisutan veliki broj ljudi, ostaje na snazi do 31. marta, do kada važi Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid-19.

Kako je ranije naveo Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, maska je bila prva i biće posljednja mjera, jer je najefikasnija i najjeftinija.

"Maske će biti tu još neko vrijeme. Često me pitaju kada mi završavamo s maskama. Ako se ovakva situacija nastavi, razmatra se opcija ukidanja maski u zatvorenim javnim prostorima, ali ćemo ovog mjeseca razmotriti sve detaljnije jer je to posljednji mjesec perioda u sezoni prenosa akutnih respiratornih infekcija koji traje od oktobra. I zbog toga naše mjere važe do 31. marta", naveo je ranije Šeranić.