Na kilogramu droge zgrnu bogatstvo

SARAJEVO, BANJALUKA - Policija u BiH mora ući u žešći obračun s narko-mafijom, koja brojne građane sve više uvlači u pakao droge, a kako pokazuju najnoviji operativni podaci, i zgrće enormnu zaradu.

Javnost očekuje da nadležni dodatno zasuču rukave i izbore se sa dilerima kojima je zarada na prvom mjestu dok potpuno zanemaruju to što ovom savremenom pošasti uništavaju mnoge živote, a najviše omladinu.

Naime, prema računicama, na kilogram droge, čak i u slučajevima kada joj prije rasturanja ne dodaje prekursore, narko-lanac bude u plusu i do 80.000 maraka.

Prema operativnim podacima, cijena kilograma kokaina je oko 70.000 KM, a kada se rasparča, iznos dostigne mnogo veću cifru - gram je 100 do 150 maraka. To znači da kilogram te jako opasne droge prošvercovane na ulici dobije ukupnu vrijednost od 100.000 do 150.000 KM.

Prostom računicom, dođe se do podatka da su dileri tu u plusu do 80.000 maraka, ali je u praksi cifra znatno veća, pošto se, kako je i poznato, kokainu često dodaje i prekursor, uglavnom lidokain, tako da dodatno dobije na masi.

Operativni podaci pokazuju da ogromnu zaradu ubiru i oni koji rasturaju heroin, čija je vrijednost, u zavisnosti od čistoće, 40.000 do 50.000 KM po kilogramu. Gram na ulici košta 60 do 80 maraka, što znači da se rasturanjem ove droge na svakom kilogramu zgrne nekoliko desetina hiljada KM.

Ni ta cifra, međutim, nije konačna jer je, prema podacima policijskih agencija, heroin na bh. ulicama slabijeg kvaliteta, pošto se miješa sa prekursorima, uglavnom paracetamolom i kafetinom.

Prema podacima bh. policijskih agencija, cijena kilograma marihuane iznosi od 2.000 do 3.000 maraka, a gram na ulici košta od 10 do 15 KM, što znači da se i ovdje ubire ekstraprofit.

Stručnjak za bezbjednost Radislav Jovičić takođe smatra da narko-dileri u BiH zgrću ogromnu zaradu.

"Kada droga ide u uličnu prodaju, tu se dodaju mnoge primjese, pa od kilograma naprave i po više kilograma. Primjera radi, ako kupe kilogram neke droge za 15.000 evra te to pretvore u tri kilograma, imaju ekstraprofit od 30.000 evra. Krajnji korisnici imaju problem čestih oboljenja, ne samo zbog narkotika, već i tih prljavih materija koje im se dodaju", istakao je Jovičić u izjavi za "Nezavisne novine".

Da je bivši ministar unutrašnjih poslova Srpske u pravu svjedoče i zvanični podaci Ministarstva bezbjednosti BiH. Iz njih se može zaključiti da je posao na ovoj pošasti jako unosan te da dileri ne prezaju od toga što će mnogim ljudima uništiti živote.

"Kriminalne grupe motivisane brzom i enormnom zaradom sve više se okreću ovom vidu kriminala, tako da se može konstatovati da trgovina narkoticima predstavlja jednu od najvećih kriminalnih prijetnji u BiH kojoj se mora posvetiti posebna pažnja", navedeno je u Prijedlogu procjene prijetnje od organizovanog kriminala u BiH u 2021. godini.

U tom dokumentu Ministarstva bezbjednosti BiH dodaje se da kriminalne grupe uglavnom međusobno sarađuju na području BiH, ali i sa kriminalnim grupama izvan granica BiH, posebno s onima koje su aktivne na području zemalja bivše Jugoslavije.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, u ovom dokumentu navedeno je i da šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu u smislu organizovanja transporta, distribucije i prodaje, te pranja novca, koji najčešće investiraju u nekretnine u BiH i regionu.

Na tržištu u BiH, istaknuto je, prisutne su gotovo sve vrste droga, a dominiraju produkti kanabisa, kokain i sintetičke droge. U BiH su od 2018. do 2020. godine zaplijenjene oko četiri tone droge.