Najmlađi skijaši odmjerili snage na Romaniji

SOKOLAC - Skijaško takmičenje na Romaniji, u organizaciji Planinarskog društva /PD/ "Glasinac", okupilo je 40 mališana od šest do 12 godina.

Sekretar PD "Glasinac" Vera Mijatović rekla je Srni da ovim sportsko zabavnim programom nije stavljena tačka na ovu sezonu, jer već sutra i narednog vikenda najmlađi Sokočani i njihovi gosti mogu uživati na snijegu, zahvaljujući članovima Planinarskog društva koje je obezbijedilo ski-lift za djecu u blizini Planinarskog doma na Romaniji.

Ona je rekla da je na današnjem takmičenju "Romanija zove djecu" učestvovalo pet ekipa, dok su se pojedinačno nadmetali dječaci i djevojčice u tri uzrasne grupe, od šest do osam, od devet do deset i od 11 do 12 godina.

Mijatovićeva je podsjetila da je u ovoj zimskoj sezoni organizovano više ski-vikenda za djecu i da je ovaj sportsko-zabavni sadržaj u organizaciji sokolačkih planinara dobio sve pohvale od roditelja, posebno u vrijeme kada je trebalo što više vremena provoditi na otvorenom i na planinskom vazduhu bogatim ozonom.

"Cilj ovakvih sportsko-zabavnih sadržaja jeste da najmlađi uspješno savladaju osnovne vještine skijanja, te da druženjem sa vršnjacima razvijaju takmičarski duh, zavole zimske sportove i planinu Romaniju", istakla je Mijatovićeva.

Prema njenim riječima, realizacijom projekta "Poboljšanje uslova i smještajnih kapaciteta Planinarskog doma `Crvene stijene`" stvoreni su daleko bolji uslovi za boravak u ovom objektu na Romaniji, zahvaljujući podršci iz "Vija Dinarike" i Veliboru Sudaru, službeniku za ekonomski razvoj u ovom projektu, kao i podršci načelnika opštine Sokolac.

Mijatovićeva je naglasila da su sredstva za realizaciju projekta obezbijedili UNDP i opština Sokolac.