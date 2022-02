Narednih dana pretežno oblačno, evo šta nas očekuje do sredine februara

Početkom ove sedmice u većem dijelu Bosne i Hercegovine prevladavaće oblačno vrijeme, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Najavljuje se manje oblaka i više sunca u Hercegovini. U utorak prijepodne u centralnim i istočnim područjima očekuje se očekuje slab snijeg. Od srijede, 9. februara, uz jutarnji slab mraz u Bosni očekuju se i blagi rast dnevne temperature vazduha stabilizacija vremena i smanjenje oblačnosti.

Prema prognozi Zavoda, više sunčanih intervala moguće je u četvrtak i prijepodne u petak.

Za dane vikenda očekuje se pad temperature vazduha i slab snijeg, koji će prvo zahvatiti Krajinu.

Minimalne jutarnje temperature vazduha variraće od -4°C do 1°C u Bosni, na jugu zemlje do 5°C. Najviše dnevne temperature između 3 i 9 u Bosni, u Hercegovini do 12 stepeni. Sredinom sedmice maksimalne temperature u Bosni mogle bi porasti i do 12, a u Hercegovini do 14 stepeni.

U period od 14. do 21. februara očekuje se natprosječno toplo i pretežno oblačno, a prema trenutno raspoloživim modelima Zavoda, mogućnost padavina je mala.

Minimalne temperature vazduha biće u rasponu od -4°C i 2°C u Bosni, 5°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature variraće između 6 i 12 stepeni u Bosni do 15 u Hercegovini.