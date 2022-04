Paketi za svaku operisanu ženu od karcinoma

SARAJEVO - Organizacija „Think Pink – Zajedno smo jedno“ pripremila je 1150 paketa prve pomoći za svaku novooperisanu ženu od karcinoma dojke u 2022. godini.

Paket sadrži: pamučnu protezu, lopticu za vježbanje, tri preparata za kožu na biljnoj bazi, vodič za žene operisane od karcinoma sa svim neophodnim informacijama, priručnik o suplementima, nutricionistički priručnik o ishrani pacijentica oboljelih od karcinoma dojke, te poklon prijatelja organizacije. Ovaj vid podrške od velikog je značaja za žene koje su prošle ovo veoma teško i traumatično iskustvo.

Distribucija se vrši se putem Udruženja pacijentica i Centara za dojku u čitavoj Bosni i Hercegovini: Tuzla, Mostar, Banjaluka, Zenica, Goražde, Jajce, Bugojno, Brčko, Široki Brijeg, Kakanj, Livno, Zavidovići, Bihać, Hadžići, Kiseljak, Travnik, Cazin, Trebinje, Velika Kladuša, Istočno Sarajevo, Orašje, Gračanica, Gradačac.

Zbog poteškoća sa distribucijom u Sarajevu operisane žene se mogu obratiti putem društvenih mreža Think pink Bosna i Hercegovina i Race for the Cure - Bosna i Hercegovina ili nas pozov na broj 066 000 335.