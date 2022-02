Podrumi "Vukoje 1982": Hercegovačko sunce i kamen u čaši

TREBINJE - Rezidbom vinove loze u najstarijem hercegovačkom vinogorju, Carskim vinogradima nadomak Trebinja, Podrumi "Vukoje 1982" su obilježili zaštitnika vinogradara i vinara Svetog Trifuna.

Porodica Vukoje i od ove godine očekuje dobar rod i dobru berbu, poput prethodne dvije sezone, u kojima su osvojili brojne nagrade na azijskom i američkom kontinentu, a ovu godinu započinju otvaranjem Vinske galerije "Vukoje" u Beogradu, kao i novim proizvodima iz svoje destilerije.

"Novi proizvodi Podruma 'Vukoje' su novi destilati, naši novi likeri, poput onoga od smokve. Već smo posadili 800 stabala smokve i, pored sadnje masline, pridružili je uzgoju vinove loze kao glavnim brendovima Hercegovine", kazao je Radovan Vukoje, direktor Podruma "Vukoje 1982".

On objašnjava da slijedi i proizvodnja likera od oraha i višnje, što su, uostalom, samo zahtjevi tržišta, koji se u ovoj vinariji strogo prate i poštuju.

Vinogradarska godina, kako dodaje, zasad se odvija u idealnim uslovima i već je orezano oko 70 procenata čokota na lokalitetu Zasad polje, a započeto je i u Carskim vinogradima.

"Sigurno je da je rezidba najvažniji posao u vinogradu, jer se rezidbom kreira budući rod grožđa na čokotima. Mi smo taj posao radili na način koji je jako rasprostranjen trenutno u svijetu, gdje se gleda da što nježnije pristupimo lozi i orežemo je što bolje, kako bismo kroz dva uzgojna oblika - gijo i kordunica - kreirali budući plod. On će dati buduće vino, koje ne možemo prepustiti slučaju, budući da se držimo one vinogradarske krilatice da se vina prave u vinogradu", objašnjava dalje Radovan Vukoje.

Da se ova porodica pridržava strogih pravila i zakona vinarstva i vinogradarstva, svjedoči i podatak da u ovom dijelu Hercegovine jedino oni prave vina isključivo od sopstvene sirovine.

Kaže da je to sasvim normalna stvar, jer ako se želi napraviti autentično vino, ono mora biti iz vinograda s označene lokacije, koja je na neki način već kreirala dodatni kvalitet.

"Nama preostaje samo to da u podrumu ispratimo sve zadate operacije, zajedno s odležavanjem vina na pravi način, tako da sutra u čaši moramo imati 'zarobljeno' hercegovačko sunce i kamen, što je jedna lijepa sublimacija ovog našeg kraja i predivnog Mediterana", dodaje Vukoje.

Napominje da je dosad već urađeno i oranje i đubrenje po posljednjoj preporučenoj tehnologiji, a ona podrazumijeva isključivi organski uzgoj, koji je veoma bitan.

"Mi danas u vinograde ne unosimo ništa vještačko, nema herbicida, pesticida, imamo samo zdravu priču. Imamo u vidu da ćemo kupce, kao i turiste koji dolaze u Hercegovinu, privući samo dobrom i ukusnom ponudom, a ona u ovom slučaju mora biti u skladu s prirodom i apsolutno zdrava", objašnjava Radovan Vukoje.

Napominjući da sve priče o zdravoj hrani i zdravom uzgoju u Podrumu "Vukoje" nisu samo puka reklama, Mladen Fuštar, menadžer vinarije Podruma "Vukoje 1982", objašnjava da u posljednjih nekoliko godina intenziviraju isključivo organski uzgoj vinove loze, a to podrazumijeva i prirodno đubrenje i što prirodniju obradu zemlje.

Zanimljivo je da su Podrumi "Vukoje" nabavili i veliko stado ovaca, koje na najprirodniji način obrađuje i đubri vinograd tako što je između redova posijana trava koja hrani lozu, ali se i trava mora održavati tako što je ovce pasu.

"Mi ovce puštamo u vinograde, gdje one održavaju travu i đubre vinovu lozu, a kada na lozi krenu mladi listovi ovce se sele u maslinjak, jer one ne jedu list od masline, a mlade listove bi mogle jesti kada je trava suvlja", kaže Fuštar, dodajući da se ovce tako napasaju od početka oktobra do kraja maja.

Đubrenje i održavanje zemlje najbolje obavlja ovca hercegovačka pramenka, jer je to autohtona sorta ovog podneblja, navikla na ovakve uslove života, što se, kako dalje navodi Fuštar, u svijetu sve više radi, jer plemenita trava obogaćuje zemljište i održava optimalnu vlažnost.

On objašnjava da se u Podrumima "Vukoje" stvaraju vinogradi bez upotrebe herbicida i pesticida, što je i glavni ključ organske proizvodnje - sirovina koja je što manje hemijski tretirana i veoma je zdrava.

Pored idealnih uslova za uzgoj vinove loze koje ima Hercegovina i koja jedina u Republici Srpskoj i BiH u svom nazivu sadrži i imenicu "vino", Fuštar dodaje da su u svemu ipak presudni trud i rad, u kome se prate svjetski trendovi, ali se zadržava i domaća autohtonost, što je idealan recept dobrog vina.

Blagoslov za vinograde

Molitvu za dobar rod u vinogradima i lomljenje slavskog kolača sa članovima porodice Vukoje i njihovim uposlenicima obavio je otac Dražen Tupanjanin, poželjevši da se i ove godine nastavi niz uspješnih godina ove najpoznatije vinarije jugoistočne Evrope.

"Da i u narednim godinama i decenijama imamo ovako dobre vinare i domaćine koji proizvode izuzetna vina, a budući da je svaki rad Bogom blagosloven, nadamo se da ćemo još dugo imati vina iz Podruma 'Vukoje'", rekao je otac Dražen.