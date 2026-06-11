Promovisana knjiga Milana Jolovića Legende "Vuk u ratnoj priči"

VLASENICA - U Vlasenici je večeras, u organizaciji Kulturnog centra i pod pokroviteljstvom opštine Vlasenica, predstavljena knjiga "Vuk u ratnoj priči" autora Milana Jolovića Legende, pukovnika i ratnog komandanta Specijalne jedinice "Vukovi sa Drine".

Djelo, koje je izazvalo veliko interesovanje javnosti, donosi duboku psihološko-sociološku analizu ponašanja vojnika u ekstremnim ratnim okolnostima.

Jolović je istakao je da je djelo nastalo iz potrebe da se višegodišnje iskustvo i kratke priče, zasnovane na stvarnim događajima, pretoče u trajno svjedočanstvo, naglasivši da je knjiga u potpunosti autentična i zasnovana na istini, bez izmišljenih likova ili događaja, prenosi Srna.

On je dodao da je pisao kratke, iskusne i prije svega neobične priče, koje je sada pretočio u knjigu.

"Riječ je o mojim psihološko-sociološkim iskustvima, posmatrajući kako se moji vojnici ponašaju, ali i kako se ja ponašam kada nas obuzme strah ili kada primimo zadatak. Borili smo se sa strahom, jer znamo da je strah najveći neprijatelj svih armija svijeta. Sve što pišem u knjizi je proživljeno, istinito, a svi likovi su autentični", rekao je Jolović.

Govoreći o važnosti prenošenja ratnih iskustava na buduće generacije, Jolović je naveo da je knjiga već predstavljena pred 600 kadeta Vojne akademije u Beogradu, te da ona, uprkos modernizaciji i promjeni fizionomije ratovanja, nudi neprocjenjive lekcije.

"Iako se fizionomija rata mijenja tehnološkim razvojem i rat više neće biti kao što je nekad bio – neće se komandovati ’juriš’, niti pumpati adrenalin ratnim pokličem, iz ove knjige stručna javnost, vojnici i pripadnici MUP-a mogu izvući važna iskustva", naveo je Jolović.

On je dodao da knjiga uči kako se u vanrednim situacijama boriti sa strahom, kako mozak reaguje na šok i kako prevazići takve trenutke.

Jolović je istakao da je njegovo djelo, zapravo, antiratnog karaktera i da su njegove poruke primjenjive i u mirnodopskom životu.

Pozivajući se na citate Arčibalda Rajsa iz 1928. godine, on je naglasio važnost nacionalne svijesti.

"U jednom dijelu knjige pišem da nije problem ako naša omladina nije odslužila vojni rok, već je problem ako nije nacionalno osviješćena. S obzirom na posjete Beogradskom sajmu knjiga, gdje je dosta omladine kupovalo moje djelo, stičem utisak da je naša omladina nacionalno osviješćenija nego što smo mi sami svjesni", naglasio je Jolović.

On je dodao da je knjiga do sada odštampana u oko 4.000 primjeraka, da je izuzetno tražena u regionu, te da se nakon promocija u Francuskoj i Švajcarskoj sprema i za predstavljanje u Austriji.

Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević rekao je da mu je čast i zadovoljstvo što je prisustvovao promociji knjige velikog prijatelja Milana Jolovića Legende, koji je kroz pero i olovku oživio događaje iz ratnih devedesetih godina.

Kraljević je naveo da je Jolović opisao sudbine svojih boraca, njihove muke, patnje i strahove.

"Slikovito je prikazan život ratnog srpskog vojnika, ili kako on kaže – seljaka, u kojem svako od nas može pronaći dio svoje porodične istorije. Izuzetno je važno pisati istinu, bez izmišljanja i dodavanja. On je napravio i odlične komparacije između onoga što se dešavalo kroz istoriju i ovog današnjeg, mirnodopskog života. Ovo je sjajno djelo za sve generacije", naglasio je Kraljević.

Direktor Kulturnog centra Vlasenica Bojana Bošković izrazila je zadovoljstvo što je ova ustanova imala priliku da ugosti autora i brojnu publiku.

"Kulturni centar je večeras domaćin, a Opština Vlasenica pokrovitelj promocije knjige ’Vuk u ratnoj priči’. Vjerujemo da je ovo veče bila odlična prilika za otvoreni razgovor o knjizi, njenim dubokim porukama i vremenu o kojem ona govori", zaključila je Boškovićeva.

Promocija u Vlasenici okupila je veliki broj posjetilaca, predstavnika lokalne samouprave, boračkih organizacija i ljubitelja pisane riječi iz regije.