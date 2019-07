Radnici prepušteni vrućini i volji poslodavaca

BANJALUKA - Tokom vrućina, koje su posebno najavljene za naredni period, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom poput građevinara, putara, zatim u poljoprivredi, komunalnim djelatnostima i drugi, ali su i dalje prepušteni volji poslodavaca jer se može samo apelovati na preraspodjelu radnog vremena, tvrde sindikalci.

Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata RS, kaže da se iz godine u godinu priča o ovom problemu jer su klimatske promjene učinile svoje, te je situacija teška i kada su temperature naročito visoke, ali i niske.

"Svakako da takve situacije nepovoljno utiču na produktivnost radnika i na normalno funkcionisanje u smislu izvršenja svojih poslovnih i radnih zadataka. Mi smo uputili apel poslodavcima da izvrše preraspodjelu radnog vremena, te da poslodavci u razgovoru sa sindikalnim organizacijama sačuvaju zdravlje radnika, jer koncentracija opada, te su tada izrazito moguće povrede na radu, nažalost - i sa smrtnim ishodima", rekao je Stanković.

On ističe da su sindikalne organizacije sa poslodavcima pokušale da nađu rješenja, ali da, nažalost, ne postoji nijedan akt na nivou RS koji bi definisao do kog momenta radnik može da obavlja rad na otvorenom, pa su to uglavnom procjene poslodavca.

"Svakako da su najugroženiji oni koji rade na otvorenom - građevinski radnici, putari, zatim radnici u komunalnoj djelatnosti, u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, te tu poslodavci treba da se potrude da radnicima obezbijede barem pristojne uslove za rad ili da ne rade u vrijeme vremenskih neprilika", kaže Stanković.

Dodaje da se uglavnom apeluje, a ako se nešto apeluje znači da se nekome nešto ne može precizno i decidno narediti.

Milorad Zekić, predsjednik Udruženja poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti RS, kaže da u ovoj oblasti u principu postoji preraspodjela radnog vremena, posebno u situacijama kada su velike vrućine.

"Ovo je djelatnost u kojoj se poslovi mogu odraditi i tokom noći ili u ranim jutarnjim časovima, koji odgovaraju radnicima. Mi apsolutno izlazimo u susret radnicima, malo je tih obaveza koje moraju da se obave u određenom periodu u ovoj djelatnosti, u principu odvoz smeća i čišćenje ulica se završavaju uglavnom u jutarnjim časovima", kaže Zekić.

On je rekao da ne postoji nikakav akt u RS koji može odrediti radno vrijeme, te da se time uglavnom bave sindikati u pojedinim preduzećima.

"U principu to je stvar koja se može organizovati i faktički je to od poslodavca do poslodavca", kaže Zekić.

U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS su apelovali na sve poslodavce da u periodu visokih temperatura vazduha izvrše preraspodjelu radnog vremena i tako zaštite zdravlje radnika.

"S obzirom na to da u zakonodavstvu RS nisu propisani minimalni zahtjevi u pogledu uslova rada radnika na otvorenom u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (kao što je velika vrućina), a nije propisano ni pri kojim bi mikroklimatskim uslovima poslodavci trebalo da obustave radove (jer postoji opasnost po život i zdravlje radnika), Ministarstvo poziva sve poslodavce RS da radno vrijeme na otvorenom prilagode vremenskim uslovima i tako zaštite zdravlje svojih radnika", saopštili su u Ministarstvu.

Oni kažu da je nesporno da učestale vrućine utiču na zdravlje radnika, posebno onih koji rade na otvorenom i duže su izloženi suncu zbog obaveza prema poslu, zbog čega dolazi do pada koncentracije u radu i mogućnosti povređivanja radnika.