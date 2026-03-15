Stanivuković u posjeti Briselu i još tri grada: "Očekuju nas važni razgovori"

BRISEL - Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković boravi u inostranstvu, gdje će u narednim danima realizovati više radnih posjeta značajnim evropskim centrima, u četiri grada uključujući i Brisel, a istakao je da slijede važni razgovori.

Naime, Stanivuković će boraviti u Birmingemu, Budimpešti, Mančesteru i Briselu, gdje će, kako je saopšteno iz Gradske uprave, razgovarati o temama važnim za dalji razvoj Banjeluke, jačanje saradnje i otvaranje novih mogućnosti za napredak grada.

"Teme za razvoj Banjaluke"

"U narednim danima očekuju nas važni razgovori o temama za razvoj i napredak Banjaluke, ali i o perspektivama i odnosima koje Republika Srpska treba da gradi i unapređuje. Radujem se razgovorima i uspjesima koje ćemo ostvariti", poručio Stanivuković.

Kako je istakao, cilj posjeta je jačanje međunarodne saradnje, razmjena iskustava i kreiranje novih prilika koje će doprinijeti daljem razvoju Banjaluke.