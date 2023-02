U BiH manjak vaspitača u vrtićima, na birou među najtraženijim kadrom

BANJALUKA, SARAJEVO - Problem sa manjkom vaspitača u vrtićima u BiH iz godine u godinu je sve izraženiji te ove ustanove sve teže pronalaze adekvatan kadar koji bi radio sa mališanima.

Tako je, prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u prošloj godini postojala potreba za 254 vaspitača u predškolskim ustanovama, te je ovo zanimanje bilo na devetom mjestu po broju najtraženijih.

Da je manjak ovog kadra, potvrđuju i naši sagovornici, koji kažu da je najteže pronaći zamjenu kada neko od radnika ode na bolovanje ili trudničko odsustvo.

Jelena Guslov, iz Kluba za djecu "Zvjezdica" Banjaluka, kaže da trenutno imaju dovoljno vaspitača, ali ističe da im je teško naći zamjenu kad im zatreba.

"Na birou nema nijednog vaspitača koji je zainteresovan za posao. Mislim da su na njihovoj evidenciji četiri vaspitača, ali oni nisu zainteresovani za posao. Baš smo prošle sedmice pisali Birou za zapošljavanje da nam treba vaspitač, jer nam je jedna radnica otišla na trudničko, međutim, niko nam se nije javio", rekla je Guslov za "Nezavisne".

Kako navodi, nedavno im je jedan vaspitač rekao da se seli u Njemačku, što, kako kaže, nije ništa novo te da se to sve češće dešava u posljednje vrijeme, kao i da je situacija sve teže.

Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, kaže za "Nezavisne" da su svi vrtići obavezni da po jednoj vaspitnoj grupi obezbijede minimalno dva vaspitača.

"Mi imamo 112 grupa i 224 vaspitača. S obzirom na to da je mlad kolektiv, naše radnice idu na porodiljsko odsustvo i bolovanje i tada se nama javlja problem da nemamo ispunjenu normu, međutim to je bio problem prošle godine, kada nije bio usvojen rebalans budžeta, ali kako smo ga dobili, angažovali smo zamjene do povratka tih radnika", rekao je Jokanović.

Prema njegovim riječima, sada imaju zadovoljenu normu sa po dva vaspitača u jednoj grupi, no kaže da u slučaju vanrednog bolovanja, odnosno kada radnici zbog prehlade odsustvuju po dva-tri dana, angažuju stručnog saradnika kako bi popunili taj prostor.

I Narcisa Fetić, vlasnica Predškolske ustanove "Cvrčak" iz Sarajeva, za "Nezavisne" potvrđuje da je inače deficit ovog kadra i na području kantona Sarajevo.

"Mi se nekako snalazimo, imamo tu sreću, ali je već duži niz godina potreba za odgajateljima i tako je unazad nekih šest-sedam godina", rekla je Fetićeva.

Kako kaže, na samom početku njihovog rada na konkurse se javljalo veliki broj kandidata, no to danas nije slučaj.

"Recimo, na Birou u Kantonu Sarajevo nemate nijednog profesora predškolskog odgoja. Razgovarali smo i sa profesoricama razredne nastave, jer je to mala razlika predmeta koji treba da polože, ali, nažalost, one to nekako doživljavaju kao degradaciju", dodala je Fetićeva.

Prema najnovijem izvještaju Agencije za statistiku BiH, u školskoj 2021/2022. godini u 427 ustanova na području BiH radilo je 2.889 vaspitača.