Ukazivanjem na značaj vakcina do većeg stepena imunizacije

SARAJEVO, BANJALUKA - Promocijom značaja vakcina protiv virusa korona, odnosno zdravstvenih benefita koje od njih imaju kako građani koji su se vakcinisali, tako i kompletna društvena zajednica, uticalo bi se na veći stepen vakcinacije u BiH, koja sada nije na željenom nivou.

Smatraju to stručnjaci iz BiH, koji ističu da su ovaj proces znatno usporile neke od afera koje su se dogodile u pandemijsko vrijeme, poput slučaja "respiratori".

Naši sagovornici naglašavaju da je prva pretpostavka za veći stepen vakcinacije - širenje pozitivnih informacija o značaju imunizacije stanovništva.

Banjalučki psiholog Aleksandar Milić smatra da se ljudi obično plaše nuspojava nakon primljene vakcine. On ističe da je glavni problem strah da li će njihov organizam to podnijeti bez promjena na gore ili ne.

"Prema tome, na tom planu treba više govoriti o tome da nema nuspojava, da nema opasnosti, ali građanima treba objasniti šta time postižu, da stvaraju imunitet, da štite sebe i druge ljude", rekao je Milić za "Nezavisne novine".

On također smatra da treba uključiti u to i efekte trećeg ili četvrtog vakcinisanja, naročito trećeg.

"Dakle, treba pokazati da ljudi koji su do sad vakcinisani nemaju teškoće, posljedice od vakcinisanja. Treba ljude uvjeriti da je to bezopasna prevencija", zaključuje Milić.

Drago Vuković, profesor sociologije na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, smatra da su rezultati vakcinacije mnogo bolji nego što je to stimulisao ukupni društveni ambijent u kome se ona ostvarivala.

"Ako nema svijesti i odgovornosti da ugrožavamo zdravlje ljudi, onda to nam neko mora staviti do znanja i spriječiti nas u tome. I to nema nikakve veze s ljudskim pravima i slobodama. Ako tome, kada je riječ o BiH, dodamo i afere u vezi s vakcinacijom, neosporni kriminal, onda je jasno zašto nema boljih rezultata", rekao je Vuković.

Ednan Drljević, infektolog iz Opšte bolnice "Abdulah Nakaš" Sarajevo, kaže kako mediji pišu o vakcinaciji i više nego dovoljno, međutim smatra da se puno prostora daje antivakserima.

"Antivakserima ne treba davati nikako prostora u stručnim medijima - da govore ljudi koji iznose svoje u krajnjoj liniji političke stavove. To je jedna stvar. U Kantonu Sarajevo su rađene ankete. Vakcina mora biti dostupna, maltene ljudima treba dolaziti na vrata i objavijestiti ih o dostupnosti vakcina kao i o izboru vakcina", rekao je Drljević.

Naš sagovornik također smatra kako je u Kantonu Sarajevo proces vakcinacije dobro organiziran, te da mogućnost vakcinacije u tržnim centrima pokazuje dosta dobre rezultate.

Drljević poručuje da procesu imunizacije nedostaje žive riječi struke. Ljekari i medicinski tehničari bi, smatra, trebali da odlaze na lice mjesta i propagiraju vakcinaciju.

"Kod nas se dešava da pojedini zdravstveni radnici rade i govore protiv vakcinacije, što je zaista nespojivo", naglašava on.

S druge strane, iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske tvrde da od početka procesa vakcinisanja provode edukativno-promotivne aktivnosti s ciljem povećanja procenta stanovništva obuhvaćenog vakcinacijom protiv Covid-19.

Kako ističu, također su izrađeni i promotivni meterijali o važnosti vakcinacije putem različitih formata sredstava javnog informisanja, te su pružane kontinuirano informacije stanovništvu s ciljem podizanja svijesti o tome zašto je bitno vakcinisati se.

"Pored aktivnosti usmjerenih prema stanovništvu, Institut je bio u stalnom kontaktu s raznim ustanovama, kao i s poslovnom zajednicom, radeći na organizaciji i promociji vakcinacije među zaposlenima u različitim privrednim subjektima. Proces planiranja i pripreme za vakcinaciju u smislu organizacije i logistike u cijeloj Republici Srpskoj je vođen od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske", zaključuju iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Dodaju, pritom, da su zdravstveni radnici u ovom entitetu edukovani za različite aspekte procesa vakcinacije, uključujući i komunikaciju sa zajednicom o imunizaciji protiv Covid-19.

U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kako kažu, mjesecima traje kampanja pod nazivom "Zbog onih koje voliš #vakcinedjeluju".

"Urađena je priprema i print velikog broja promotivnih materijala, kao i distribucija prema kantonima, zdravstvenim ustanovama i lokalnoj zajednici. Održani su sastanci s predstavnicima javnih servisa, privatnih medija, kojima su prisustvovali i predstavnici Vlade Federacije BiH i RAK-a", navode iz Zavoda.

Dodaju da je do sada pripremljeno 25 video-spotova, 36 telopa sa zdravstvenim radnicima i 86 telopa s istaknutim javnim ličnostima, koji pozivaju građane na vakcinaciju protiv Covida-19 te da se svi ti materijali trenutno emitiraju u medijima.

Dok je u Bosni i Hercegovini još uvijek nizak procenat vakcinacije, za sada nema sankcija za one koji to izbjegavaju. U nekim zemljama Evrope potvrda o imunizaciji postala je obavezna propusnica za rad u mnogim sektorima, ali i za boravak u ugostiteljskim objektima.

U svijetu, ali i nekim zemljama u regionu, istaknute i utjecajne skupine poput javnih ličnosti, ali i raznih predstavnika vjerskih zajednica, promovišu značaj imunizacije prizivajući tako kraj pandemiji, koja je, osim medicinskog, kako ističu naši sagovornici, postala i ozbiljan društveni problem.