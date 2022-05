Vidović za "Nezavisne": Znanje stečeno u Njemačkoj prenijeću na buduće policajce

BANJALUKA - Vladimir Vidović (40), pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova RS u Banjaluci, jedini je iz BiH sa uspješno završenim master studijem Međunarodnih bezbjednosnih studija, koji je realizovan na engleskom jeziku u Garmiš-Partenkirhenu u Njemačkoj.

Naime, samo 15 studenata iz svijeta svake godine dobije jedinstvenu priliku da završi ovaj postdiplomski studij u Njemačkoj.

Vojni ataše Ambasade Njemačke u BiH uručio je nedavno Vladimiru diplomu o uspješno završenom magistarskom studiju.

"Za stipendiju sam nominovan od strane Ambasade Njemačke u maju 2020. godine, a studije su započele u septembru te godine. Master rad je predan 30. avgusta 2021. godine i taj datum se smatra kao dan diplomiranja. Osim izazova u smislu jezičke barijere jer se traži visok nivo znanja engleskog jezila, stručnost i ostvareni rezultati u oblasti rada, te dobro poznavanje geopolitičkih prilika u svijetu, a posebno regionalnih konflikata na tlu Evrope, izazov je bila i korona jer je u tom periodu Njemačka bila potpuno zaključana, tako da smo jedan dio studija imali online, a potom kad su se stekli uslovi, pozvani smo u 'Džordž Maršal' centar da završimo studije", priča Vidović za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, tokom cijelog boravka imao je veliku podršku MUP-a RS i svojih pretpostavljenih.

"U početku mi nije djelovalo kao ostvarivo, ali stepenicu po stepenicu išlo je sve u pravom smjeru. Kada pravim paralelu studiranja kod nas i na Zapadu, same studije tamo su djelovale lakše, odnosno usmjeren si na to da sve prođeš bez nekog pretjeranog stresa, a veliki fokus je na praksi. Najbolja stvar je u kontaktima, jer sam umrežen sa dosta ljudi, od profesora, kolega studenata i svih drugih ljudi iz sfere bezbjednosti. Svi koji prođu kroz ovo postaju alumni, odnosno članovi 'Džordž Maršal' centra, koji broji 15.000 osoba iz cijelog svijeta, što je neprocjenjivo. To su ljudi iz svih zemalja svijeta koji ti u svakom trenutku mogu dati neku informaciju i pomoć", objašnjava Vidović.

Istakao je da je za MUP RS vezan već 20 godina, odnosno da je još 2002. godine upisao tadašnju Visoku školu unutrašnjih poslova, dok je 2008. godine zasnovao radni odnos.

"Cijela moja karijera je vezana za kriminalističku policiju i zaposlen sam u Upravi kriminalističke policije MUP-a RS, u kojoj sam zadužen za kriminalističko-obavještajne poslove. Ovo je neka sfera u kojoj se specijalizujem, te je i moj master rad vezan za to", istakao je Vidović.

On je predstavnik MUP-a RS u mreži policijskih eksperata za nestale osobe na nivou Evrope, te unazad četiri godine organizuju kampanje u Republici Srpskoj s međunarodnom organizacijom "Amber Alert".

"Osim ovoga, član sam i međunarodnog kriminalističkog udruženja u okviru kojeg sam objavljivao rad iz oblasti kriminalističko-obavještajnih poslova. Nadam se da ću i u budućnosti nastaviti da se dodatno usavršavam i bavim naučnoistraživačkim radom, te da ću to znanje i iskustvo iskoristiti na polju međunarodne policijske saradnje, te da ću imati priliku da to znanje prenesem na buduće generacije policijskih službenika", zaključio je Vidović.