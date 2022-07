Vozači duguju 73,6 miliona za kazne

SARAJEVO, BANJALUKA - Vozači u Bosni i Hercegovini za saobraćajne prekršaje koje su počinili i za koje su im napisane kazne duguju 73.644.947 KM.

Iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH rekli su za "Nezavisne" da vozači u Federaciji BiH duguju 54.724.742 KM, a vozači iz Republike Srpske 15.526.493 KM.

"Vozači u Brčko distriktu duguju za kazne počinjene u saobraćaju 3.393.712 KM", naveli su iz IDDEEA.

Kako su istakli, sarajevska opština Stari grad ima najviše dužnika za kazne, a ukupni dug iznosi 271.963 KM.

"Za saobraćajne prekršaje u BiH u toku ove godine izdat je 401.331 prekršajni nalog", kazali su iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Prema njihovim riječima, najveća kazna za saobraćajni prekršaj u toku ove godine od 3.400 KM izdata je licu kao jedinstvena novčana kazna sticajem više pojedinačnih novčanih kazni zbog kršenja saobraćajnih propisa.

"Najčešće kazne koje su napisane ove godine su: 'vozač koji se vozilom na putu kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene brzine'; 'vozač koji nema kod sebe odgovarajuću vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica'; 'vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom'; 'vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže bezbjednosnim pojasom' i 'vozač koji u saobraćaju na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane uređaje i opremu, osim uređaja za upravljanje, uređaja za zaustavljanje, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i pneumatika'", naglasili su iz IDDEEA.

Nikola Ćopić, doktorand na studijama za bezbjednost saobraćaja i član Koordinacione grupe za bezbjednost saobraćaja RS, istakao je za "Nezavisne novine" da kazne za prekršaje u saobraćaju nisu velike, jer da su velike, bilo bi manje saobraćajnih nezgoda, vozača u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

"Očigledno kazne nisu dovoljno rigorozne da bi dale određeni efekat kako bi se smanjio broj prekršaja. Problem je što nema dovoljno prevencije, pogotovo kada je riječ o edukaciji najmlađih učesnika u saobraćaju, a represija nije u tolikoj mjeri velika da bi dala željeni efekat. Kazne bi trebalo povećati kroz izmjenu zakonske regulative, jer bi se tako smanjio broj saobraćajnih prekršaja", pojasnio je Ćopić.

Naveo je da prvenstveno treba raditi na prevenciji, a paralelno sa prevencijom ići sa represijom, kako bi se uticalo na nove vozače u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a smanjio broj onih koji prekršaje čine ponovo.

"Postavljanjem dodatnih radara samo je porastao broj prekršajnih naloga i to drastično, a vozači se i dalje ponašaju neodgovorno. Zbog povećanog broja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na terenu, svjedočimo rastu broja prekršajnih naloga i sankcionisanih učesnika u saobraćaju koji su kršili saobraćajne propise, što implicira da ćemo onog momenta kada se smanji broj policijskih snaga na terenu svjedočiti većem broju saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama. Nije loše rješenje koje se već primjenjuje od strane nekih sudova, a to je oduzimanje vozila od vozača koji su dužni za saobraćajne prekršaje. To se pokazalo kao efikasna mjera i pozitivno je dočekano u javnosti", zaključio je Ćopić za "Nezavisne novine".

Najčešće kazne koje su napisane ove godine

- Vozač koji se vozilom na putu kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene brzine;

- Vozač koji nema kod sebe odgovarajuću vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica;

- Vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom;

- Vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže bezbjednosnim pojasom;

- Vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane uređaje i opremu, osim uređaja za upravljanje, uređaja za zaustavljanje, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i pneumatika.