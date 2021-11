Vozači oprez, nepovoljni uslovi za vožnju

BANJALUKA - Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, pretežno mokrih i klizavih kolovoza, te povećane opasnosti od odrona zemlje i kamenja na kolovoz, neophodna je maksimalno oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično je smanjena vidljivost zbog magle.

Zbog miniranja stijenskog materijala, sutra od 11.30 do 14.30 časova planirana je totalna obustava saobraćaja na dionici puta od Šipova ka Kupresu (Novom Selu).

Na magistralnom putu MI-108 (stara oznaka M-4) dionica Lamovita - Ivanjska, zbog sanacije kolovoza, od danas do 30. novembra saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na privremenu obilaznicu, na lokalni put Lamovita-Bistrica.

Zbog radova na magistralnom putu na dionici Pale-Podgrab u tunelu "Stambolčić" izmijenjen je režim saobraćaja do 19. novembra.

Do 18. novembra na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila na dionici magistralnog puta Draksenić-Vrbaška zbog rekonstrukcije kolovoza, a alternativni pravac za automobile je Gradiška-Podgradci-Jablanica-Sjeverovci-Božići-Kozarska Dubica, a za teretna vozila Gradiška-Banjaluka-Prijedor-Kozarska Dubica.

Izmjenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Bakračuša-Nevesinje zbog sanacije kolovoza, kao i na magistralnom pravcu Rudanka-Doboj jedan radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka (uključujući most) do tunela Putnikovo brdo dva.

Jednom kolovoznom trakom saobraćaj se odvija na dionici magistralnog puta Rača-Bijeljina, u rejonu Rače od 7.00 do 17.00 časova, kao i na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska zbog sanacije kolovoza.

Na dionicama magistralnog puta M-14.1 Lončari-Brčko, u rejonu Krepšića i Vršani-Bijeljina, rejon Čađavice, zbog radova se od 7.00 do 16.00 časova saobraća usporeno, jednom saobraćajnom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica-Draksenić-granica BiH i Hrvatske (Jasenovac) u dužini 16,5 kilometara, te dionici magistralnog puta Banjaluka (Rudarska)-Stari Majdan.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Šćepan Polje, u opštini Foča, do 15. decembra od 8.00 do 16.00 časova dolaziće do povremenih obustava saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja vozila.

Zbog izgradnje pristupa novom carinskom terminalu i kružne raskrsnice na dionici magistralnog puta Gradiška-Nova Topola, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na magistralnom putu dionica Crna Rijeka-granica Republike Srpske zbog radova u tunelu "Ugar".

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Polučasovne obustave saobraćaja, zbog deminiranja, na snazi su na dionici magistralnog puta na lokalitetu Vojkovići, u Ulici Druge sarajevske brigade-Krupac (Ravnogorska ulica), u vremenu od 8.15 do 15.00 časova, te na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.

Zbog deminiranja, polučasovne obustave saobraćaja na snazi su i na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, u vremenu od 8.15 do 15.05 časova, kao i na dionici lokalnog puta Laništa-Marković Polje od 8.00 do 16.00 časova.

Zbog izgradnje mini hidroelektrane izmijenjen je saobraćaj i postavljena privremena signalizacija na magistralnom putu na dionici Kotor Varoš-Obodnik, kao i na dionici Crna Rijeka-granica Republike Srpske (Ugar) zbog radova u tunelu "Ugar".

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na dionici entitetska granica Ledenice-Crkvina-granični prelaz Šamac do 17. novembra, entitetska granica Stanić Rijeka-auto-put-Banjaluka (Branka Popovića bb) do 18. novembra, te na pravcu entitetska granica Caparde-granični prelaz Karakaj do 20. novembra.

Na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH, zbog radova u tunelu Skela na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom, dok se u noćnim časovima od 22.00 do 6.00 saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Usporen je saobraćaj na pravcima: Konjic-Jablanica (tunel Crnaja), Donji Vakuf-Jajce (Skela), Nemila-Žepče (Želeće), Doboj-Gračanica (u Klokotnici), Grude-Ljubuški (na izlazu iz Gruda) i Stolac-Hutovo (u mjestu Cerovica).

Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Automobili tokom dana iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.