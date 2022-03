Vremenska prognoza za vikend, pogledajte kad stižu nove promjene

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u subotu. 26. marta, očekuje nas sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 17 do 23 stepena Celzijusova.

Drugog dana vikenda takođe nas očekuje sunčano. Poslije podne u Hercegovini najavljen je umjeren porast naoblake. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 17 do 23 stepena.

Za prvi dan naredne sedmice, 28. marta, prognozira se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne lokalno je moguća slaba kiša na jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 16 do 22 stepena.

Za utorak se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći lokalno slaba kiša moguća je u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 14 do 20 stepeni.

U periodu od 28. marta do 4. aprila prognozira se izraženija promjena vremena. Očekuje se naoblačenje s padavinama, koje bi trebalo da budu izraženije na jugu i jugozapadu zemlje. Dugo očekivane padavine pratiće i pad temeperature vazduha. Izraženija promjena temperature, prema prognozi, odnosi se po pitanju maksimalne temperatura vazduha.

Minimalne temperature biće u rasponu od -2 i 3 stepena u Bosni, do 8 u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature variraće između 1 i 7 stepeni u Bosni, do 11 u Hercegovini.