Vujić na KNOW HOW konferenciji: Bez digitalne transformacije nema uspješnog poslovanja

Svi oni koji su uspješno prošli kroz digitalnu transformaciju svjedoče o značajnom unapređenju poslovanja koje podrazmijeva neuporedivo veću efikasnost, veći profit i bolju poziciju na tržištu.

Zbog toga je u priči o digitalnoj transformaciji jedino pravo pitanje hoćemo li joj strateški pristupiti, biti prvi i iskoristiti sve njene mogućnosti, smatra Bojan Vujić, predsjednik Uprave Infinity International Group.

Ako bismo govorili u brojkama, u jednom od istraživanja one su pokazale da je njemački radnik za 2,5 odsto produktivniji u odnosu na evropske kolege upravo zbog uspješno provedene digitalne transformacije, naglasio je Vujić na konferenciji KNOW HOW, koja je u organizaciji Udruženja mladih ekonomista održana u Banjaluci.

"Uvođenje tehnologije u poslovne procese ne znači samo nabavku softvera, već kompletnu reorganizaciju i transformaciju jedne organizacije. Taj proces nije ni lak ni jednostavan, jer prije svega traži strateško opredjeljenje, mnogo ljudskih i eksternih resursa, ali ako se uradi kako treba, njegovi benefiti su ogromni", kaže Vujić.

Takođe naglašava da je digitalna transformacija u velikim organizacijama duži i zahtjevniji proces, ali baš u takvim sistemima ona ostvaruje svoj puni efekat, što se pokazalo kroz brojne projekte koje su članice Infinity grupacije u proteklih nekoliko godina uspješno realizovale.

"Jedan od egzaktnih pokazatelja je naš projekat digitalizacije u Poreskoj upravi Republike Srpske koji je samo u prvoj godini primjene donio 150 miliona KM prihoda više. Isto tako mjerljiv doprinos i efekat digitalne transformacije događa se u Šumama Srpske, a da ne govorim o našem projektu eBeba. Njime smo višednevno hodanje od šaltera do šaltera radi neohopdne dokumentacije sveli na popunjavanje jednog onlajn obrasca. To su samo neki primjeri pozitivne prakse i pokazatelji šta digitalizacija znači za svakog čovjeka, pa i cijelu društvenu zajednicu", objašnjava Vujić.

Proces digitalne transformacije ubrzan je u protekle dvije godine, ali ga i dalje bolje prepoznaju strani donatori nego država, smatraju u Udruženju poslodavaca Srpske. Kroz program podsticaja, Vlada Srpske prošle godine je za te namjene izdvojila osam miliona KM, a ove godine planira 15, što je svakako pomak, ali nam, uz sve to, treba strateško opredjeljenje i javne uprave i realnog sektora ka cjelokupnoj digitalnoj transformaciji.

Jedan od najvećih izazova zapravo je pobijediti neku vrstu straha da će digitalna tranformacija dovesti do gašenja radnih mjesta, kaže Vujić i naglašava da se u skoro dvadeset godina koliko se bavi informacionim tehnologijama uvjerio u suprotno.

"Iz mojih ranijih iskustava, kao i kroz brojne projekte koje smo implementirali kao grupacija, imamo egzaktne pokazatelje da se dogodilo upravo suprotno. Digitalizacijom se uspostavljaju neki novi procesi, mijenja se način rada i traže se neke nove kompetencije i znanja. Uz edukaciju već postojećeg kadra, to uvijek traži i nove ljude. Zato taj proces nije prijetnja nikome, naprotiv. Njime se uređuje poslovanje na način da se kompanija širi, raste i postaje interesantnija na tržištu i to su sve benefiti koji su pokazani i dokazani", tvrdi Vujić.

Upravo zbog toga, digitalizacija nije cilj, već sredstvo kojim ćemo doći do efikasnijeg upravljanja svim resursima i potencijalima, stvarajući bolju, produktivniju i pravedniju zajednicu. Poslodavci naglašavaju da se moramo izboriti sa otporima koji i dalje postoje kad je taj proces u pitanju, ubrzano raditi na transformaciji javne uprave i zakonske regulative, ali i obratiti pažnju na stručnjake i kadar koji odlazi.

Problem stručnjaka prisutan je na svim tržištima i direktna je posljedica sve veće upotrebe informacionih tehnologija, smatra Vujić. Ljudi sve više imaju priliku da rade na velikim regionalnim i svjetskim projektima i prirodno je da odlaze vođeni većim izazovima, ali i primanjima.

"Ne možemo reći da ćemo taj problem tek tako riješiti, jer se s njim nisu izborile ni veće i razvijenije države i uređeniji sistemi. Možda je najbolji kompromis u svemu tome eksternizacija i autsorsing, jer po tom principu funkcioniše i razvijeni svijet. U našoj grupaciji od provog dana smo svjesni da bez kvalitetnog kadra nema ni planova ni projekata. Ljudi su uvijek bili naš najvažniji resurs i zato smo samo u proteklih godinu dana na nivou grupacije zaposlili 100 novih stručnjaka i na bazi toga dobili još nekoliko stotina međunarodnih setifikata. To je naša investicija u budućnost i garancija rasta grupacije i osvajanja novih tehnologija", naglašava Vujić.

Za uspješnu digitalnu tranformaciju veoma je važno da grupacija poput Infinity IG koja sarađuje sa najvećim, svjetskim imenima iz oblasti informacionih tehnologija i energetike, podiže nivo poslovanja na našem tržištu, dokazujući da postoje kapaciteti i kompetencije za složene poslove. To je posebno važno stranim investitorima, a, sa druge strane, regionalnim prisustvom podižu se i jačaju i lokalni kapaciteti u smislu novih znanja i tehnologija koje koristimo i usvajamo.