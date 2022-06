Zemljotres u BiH: Epicentar 20 kilometara od Zenice

​BANJALUKA - U BiH se večeras moglo osjetiti podrhtavanje tla, objavio je EMSC.

Prema prvim informacijama, epicentar zemljotresa je bio 20 kilometara od Zenice.

Magnituda, prema prvim podacima, iznosila je 3.1.

Preliminary info: #earthquake ( #zemljotres ) about 20 km SE of #Zenica (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 21:44:55)MAGNITUDE NOT AVAILABLE YETUpdates at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/b10IZllwMh

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 24 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/3HhV84HXuP